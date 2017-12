Teší ma, že ľudia nevedia, kam skôr skočiť

Aké boli dva dni Bažant Pohody z pohľadu hlavného organizátora festivalu MICHALA KAŠČÁKA?

18. júl 2005 o 7:50 PETER BÁLIK

FOTO PRE SME - MICHAL BURZA



Ako ste spokojný s priebehom festivalu. Splnil vaše očakávania?

"Už sa začínam opakovať, pretože každoročne hovorím, že som nadšený. Celý festival prebiehal v neuveriteľne tolerantnej atmosfére. Bolo to veľké, milé stretnutie ľudí na jednom mieste."

Nie je vám ľúto, že po mesiacoch príprav ubehnú dva dni festivalu ako voda?

"Myslím si, že dva dni zatiaľ úplne stačia. Neplánujeme sa rozšíriť o jeden deň ako napríklad na Glastonbury. Snažíme sa skôr naplniť program dvoch dní tak, aby si ľudia mali z čoho vyberať."

Miestami to však bolo dosť náročné. Veľa koncertov známych mien sa začalo v tom istom čase.

"Ľudia nám vytýkajú, že nevedia, kam skôr majú skočiť. Mňa to skôr teší, pre nás to znamená, že robíme pútavý program. Oveľa horšie by bolo, keby naši návštevníci frflali, že si nemajú čo pozrieť."

Podarilo sa vám splniť náročné požiadavky headlinerov?

"Splnili sme všetko, za čo nás veľmi chválili. Páčilo sa mi aj, že všetci headlineri začali svoje koncerty presne načas, čo v minulosti nebývalo. Dokonca sme presvedčili aj The Prodigy, aby začali presne o dvanástej v noci, čo sa hodí k ich hudbe. Manažéri hviezd sú veľmi pedantní, citliví na každú drobnosť. Potešilo ma, že samotné hviezdy sú oveľa viac nad vecou. Členovia The Prodigy po svojom koncerte navštívili TB Arénu na koncerte skupiny ...bender a rozprávali sa ľuďmi."

Niektorí fanúšikovia vám vyčítali, že ste zrušili predávanie vstupeniek na jednotlivé dni. Prečo ste sa tak rozhodli?

"Po rokoch skúseností z organizovania festivalu sme zistili, že sa nám neoplatí predávať vstupenky na piatok, pretože si ich obyčajne kupovali iba dve-tri percentá z celého počtu návštevníkov. Pre tak malú skupinku sme nechceli otravovať ostatných ľudí a prečesávať v sobotu ráno festival. Preto sme stanovili ceny lístkov tak, aby boli prijateľné aj pre tých, ktorí chceli vidieť iba jeden deň."

Festival ukončilo vystúpenie Mariána Vargu. Nie je vám ľúto, že slnko pre zlé počasie nakoniec ani nevyšlo?

"Skôr mi je ľúto, že sme museli pre zlé počasie zrušiť šesť nočných koncertov, pretože ak si niekoho na festival pozveme, veľmi chceme, aby tu hral. V noci nám meteorológovia hlásili, že festival zmetie silná búrka. Tá sa však rozbila na okolitých horách, čo považujem za veľmi dobré znamenie."

Ako sa vám páčila Vargova bodka za festivalom?

"Bolo to veľmi poetické a myslím si, že aj veľmi dôstojné zakončenie nášho festivalu. Slnko nakoniec vyšlo, aj keď sme ho príliš nevideli, ale musím vyjadriť veľký obdiv Mariánovi Vargovi, že prijal pozvanie na toto vystúpenie a dokonca aj pridával. Koncert k východu slnka sa nám podaril už v sobotu nadránom. Ľudová hudba súboru Podpolianske fujary krásne pasovala k vychádzajúcemu žiarivému kotúču."

O rok Bažant Pohoda oslávi desiate výročie. Doprajete si niekoľko dní pokoja, alebo už ste začali uvažovať nad programom?

"Už sme stáli s naším štábom pri ortomape a rozmýšľali, ako ešte lepšie rozmiestniť jednotlivé objekty v areáli letiska."