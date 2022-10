79. medzinárodný filmový festival v Benátkach

Ženy, Irán, Ukrajina

All the Beauty and the Bloodshed (Zdroj: FOTO - MIAC)

Festivalové denníky v Benátkach tradične uverejňujú priebežné hlasovanie akreditovaných novinárov o súťažných filmoch. Tohto roku sa dokonale zhodli s verdiktom poroty. Šesť z deviatich ocenení hlavnej súťaže si vyslúžili americké filmy či filmy s americkou koprodukčnou účasťou ako dôkaz, že americký kapitál pomáha kvalitnej svetovej kinematografii.

Hlavnú cenu Zlatý lev získal druhý film 58-ročnej americkej scenáristky, kameramanky, strihačky, režisérky a producentky Laury Poitrasovej – celovečerný dokument All the Beauty and the Bloodshed. Portrét svetoznámej fotografky Nan Goldinovej je zároveň svedectvom o jej srdnatom boji proti návykovým liekom na bolesť. Rodina Slackerovcov, ktorá v minulom storočí začala bohatnúť vďaka váliu, dnes inkasuje milióny z predaja OxyContinu a imidž si vylepšuje mecenášstvom.

Goldinová vedie úspešnú kampaň nielen proti legálnym opiátom, ktoré sú pre milióny Američanov bránou k drogovej závislosti a predčasnej smrti, ale aj proti pokrytectvu ich výrobcov. Filmový dokument v Benátkach triumfoval po prvý raz v roku 2013, keď vyhral Sacro Gra Gianfranca Rosiho. All the Beauty and the Bloodshed je druhý dokument ocenený Zlatým levom v 90-ročnej histórii festivalu.

Trikrát dve

Hneď tri filmy si odniesli po dve ceny. Populárny taliansky režisér Luca Guadagnino, nominovaný na Oscara za drámu Daj mi tvoje meno, odmenenú Európskou filmovou cenou a Oscarom za scenár, nakrútil v Spojených štátoch netradičný romantický road-movie Bones and All o dvojici zaľúbených kanibalov, ktorí by sa samou láskou zjedli.

All the Beauty and the Bloodshed (zdroj: FOTO - MIAC)

V drastickom diele plnom krvi, mäsa a kostí benátska porota i časť kritikov našli umelecké kvality hodné Strieborného leva za réžiu a tiež Ceny Marcella Mastroianniho za najlepší výkon mladej herečky Taylor Russellovej v role černošskej ľudožrútky Maren. Ak sa radi nechávate opájať ľudským utrpením povýšeným na kumšt, nie je čo riešiť.

Strieborného leva – Grand Prix poroty a zároveň tiež Cenu Luigiho de Laurentiisa Leone del futuro za najlepší filmový debut si odniesla 43-ročná francúzska dokumentaristka senegalského pôvodu Alice Diopová za svoj prvý celovečerný hraný film Saint Omer. Spisovateľka Rama na súde v meste Saint Omer sleduje proces s mladou černoškou, ktorá zavraždila pätnásťmesačnú dcéru.

Mladá vzdelaná obvinená vypovedá nesúvislo, protirečí si, nerozozná pravdu od fantázie – ale Ramu, ktorá o prípade chcela písať, nečakane zasiahne, hlboko a intenzívne.

Tretí dvojnásobný laureát Duchovia Inisherinu patril k najhorúcejším tipom na ocenenie. Írsky dramatik, scenárista a režisér Martin McDonagh dostal už v roku 2017 benátsku cenu za scenár drámy Tri billboardy kúsok za Ebbingom.

Preslávil sa kultovými snímkami V Bruggách a Sedem psychopatov. Tentoraz sa vrátil do rodného Írska a o sto rokov nazad. Na zapadnutom ostrove plynie život nemenne. Aj drobná maličkosť tu hravo nadobúda rozmery antickej drámy. Tobôž keď čudácky muzikant Colm (Brendan Gleeson) jedného dňa vyhlási, že má plné zuby dlhoročného kamaráta Padraica (Colin Farrell). A zaprisahá sa, že zakaždým, keď ho Padraic osloví, odreže si prst… Trpko-smiešna snímka McDonaghovi vyniesla druhú cenu za scenár a Colinovi Farrellovi Volpiho čašu za herecký výkon.