Do kín prichádza český film Banger.

Hodnotenie 8 / 10 Banger Zhrnutie: Túžby a starosti drogového dílera v prekvapivom filme z Česka.

Zavrú sa do bytu rozhodnutí zriediť kokaín. Hľadajú práškový cukor, je ho málo.

Z kuchyne sa presúvajú do kúpeľne, kde nájdu prášok na pranie. Zoškrabujú omietku. Ako sa to vlastne riedi? Stačí sa pozrieť na internet. A už to ide.

Ako keď psík s mačičkou piekli tortu. Len tu „pečú“ Alex a Láďa. Hrdinovia českého filmu Banger.

Adam Sedlák vie, čo robí

„Takýto film v Česku aj na Slovensku chýbal,“ odznelo pred premiérou snímky v Bratislave. Českí kritici už dali týmto slovám za pravdu.