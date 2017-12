Iracká vojna vstúpi do domácností v USA ako seriál

18. júl 2005 o 4:29 TASR

New York 18. júla (TASR) Koncom júla začne americká káblová stanica FX vysielať kontroverzný seriál Over There (Tam) o jednotke armády USA nasadenej v Iraku. Šéfom produkcie nie je nikto iný ako Steven Bochco, ktorý stojí za úspešnými seriálmi NYPD Blue, Právo a poriadok a Doogie Howser. "Som si istý, že Over There bude pre niektorých ľudí priveľký kúsok," nechal sa počuť Bochco. Hneď v prvej časti odtrhne jednému z protagonistov pri bombovom útoku na americké vojenské vozidlo nohu. V inej scéne odstrelia jednému Iračanovi hornú časť tela, no jeho nohy ešte kráčajú niekoľko sekúnd ďalej. Bude to prvýkrát, čo vojnový epos vstúpi do amerických domácnosti ešte počas trvania skutočnej vojny. Zábery reálnych explózií a truhiel amerických vojakov, ktorých privážajú z Iraku, v spravodajstve stále dominujú. Bochco však trvá na tom, že seriál Over There je absolútne nepolitický. "V seriáli nejde o politiku a zákony, ale o život a smrť," hovorí. Politickej diskusii o seriáli sa však Bochco určite nevyhne.

Iné starosti majú spoločnosti predávajúce reklamný čas. V druhej časti seriálu objavia vojaci v kufri auta bombu. "Ktorý výrobca chce byť spájaný s bombovým atentátom?" pýta sa Bill McOwen, šéf firmy Havas SA. Napriek tomu sú reklamné bloky v čase vysielania prvej časti už vypredané. Záujem prejavili napríklad firmy Sony a Toyota Motor. "Som si istá, že seriál bude informatívny a nie nabitý senzáciami," uviedla hovorkyňa Toyoty Nancy Hubbelová.

Stanica FX zaujala postoj, ktorý sa vypláca počkajme a uvidíme. Ak sa divákom seriál zapáči, zadávatelia reklamy prídu sami. Stalo sa tak aj v prípade seriálu NYPD Blue.

Internet: http://www.fxnetworks.com