Yellowstone / 1883

Kevin Costner sa vracia k westernom. Yellowstone je taký úspešný, že sa rozrastá do univerza navzájom prepojených seriálov. Zatiaľ sme sa dočkali štyroch sérií, prequelu 1883 a chystajú sa ďalšie.

Osobný strážca

Hoci sa divákom s Yellowstonom spája tvár Toho, ktorý tancuje s vlkmi, v prvom rade je to vysnené dieťa Taylora Sheridana. Tento 52-ročný rodák z Texasu bol nominovaný na Oscara za scenár k trileru s Jeffom Bridgesom Za každú cenu, nakrútil kultovú mrazivú krimi Wind River a v roku 2018 uviedol na televízne obrazovky prvú sériu Yellowstonu. Hoci obsahovala westernové prvky, boli aktualizované do súčasnosti.

Hlavným hrdinom, či skôr antagonistom, je John Dutton (Costner). Čo tento rázny montanský rančer podnikajúci s dobytkom povie, to platí. Bohatému vdovcovi však ani obrovské majetky neuľahčujú život. Skôr naopak: neustále musí bojovať s konkurenciou a starosti mu robia aj deti. Malé deti, malé problémy. Veľké deti... Jazyk cynickej Beth je taký podrezaný, že by mal byť považovaný za zbraň hromadného ničenia.

Distingvovaný právnik Jamie ukrýva v skrini temné tajomstvá. Kayce sa po návrate z vojny odtrhol od vplyvnej rodiny a žije s indiánskou láskou a synom na okraji spoločnosti. Najstarší Lee predstavuje ruku zákona. Otec deťom najskôr doprial školy a následne ich strategicky rozmiestnil ako figúrky na šachovnici v mocenských pozíciách. Udalosti eskalujú tragickým Leeovým úmrtím na začiatku seriálu.

Chytľavý mix

Yellowstone niektorí charakterizujú ako westernového Krstného otca skríženého s Dallasom. V Montane akoby sa zastavil čas. Miestnym pomáhajú v práci moderné stroje, ale zároveň sú všade pastviny s dobytkom, každý nosí klobúk a z barov znie country. Divákom sa kombinácia páčila a prvú sériu odmenili vysokou sledovanosťou. Yellowstone v nasledujúcich rokoch zaznamenal taký úspech, že sa štáb nezastavil. Aktuálne zarezáva na piatej sérii.

Hoci je seriál plný zrád, vrážd, pomsty a atentátov, tempo nie je rýchle. Hneď ako sa rozozvučia zbrane, je to jazda. Zároveň však Sheridan nemá problém spomaliť a nechať prehovoriť prírodu. Poetická kamera si užíva rozľahlé pastviny, nad nimi sa týčiace pohoria a nad tým všetkým plávajúce oblaky.

Napínavé zvraty, keď ide o život, by nefungovali, ak by divákovi nezáležalo na postavách. Vzťahy sa vyvíjajú a to, že boli priateľské v prvej sérii, neznamená, že takými zostanú aj vo štvrtej. A naopak: z nepriateľov sa stávajú spojenci, pretože nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ.

Indiáni a ostatní

Duttonovci odnepamäti udržiavali korektné vzťahy s pôvodnými obyvateľmi. V poslednom čase sa však i toto mení. Anjeli odleteli, zostali démoni. V seriáli sa vďaka mystickému indiánskemu motívu objavujú staré zvyky a posvätné tradície. Viacerí diváci si zaiste spomenú na komiksovú ságu Skalpy, odohrávajúcu sa v súčasnej indiánskej rezervácii.

Ďalším znamenitým hráčom v hre je muž v čiernom, predák Rip. V masívnom podaní Cola Hausera pohadzuje so stokilovými chlapmi ako s vrecami slamy. Je predĺženou rukou veľkostatkára Duttona, riešiac nejeden raz protizákonné veci. Na ranč prišiel ako divoký, neovládateľný chlapec s krvou na rukách. Dutton sa nad ním zľutoval a odvtedy tu je. P

atriarcha Dutton, hoci to nikdy nepovie nahlas, ho považuje za syna, akého vždy chcel mať. Duttonovci sú mocný klan, ktorému je lepšie nevstupovať do cesty. Ich praktiky sú brutálne, no Sheridan šikovne pracuje s motívom menšieho a väčšieho zla. Takže ich sokovia používajú ešte bezohľadnejšie metódy.