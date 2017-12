MecVrabec pracoval ako čašník v Bratislave i v Prahe

18. júl 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Populárny raper MecVrabec si v minulosti viackrát vyskúšal prácu čašníka. Raper zo Spišskej Novej Vsi si ako čašník zarábal aj v Bratislave. Neskôr sa však presunul do Prahy, kde nakoniec strávil až dva roky. "Išiel som tam preto, lebo som chcel rapovať. Na Slovensku bolo ťažké presadiť sa ako raper. V Prahe to bolo lepšie, ale stále dookola som si tam musel hľadať prácu," rozpráva MecVrabec. Ako však prezradil, práca čašníka ho bavila, pretože mohol tak spoznať množstvo ľudí. V súčasnosti si už na seba zarába najmä hudbou. Jeho debutový album Aj Tak Tu Ma Máte sa drží už niekoľko týždňov medzi najpredávanejšími cédečkami na Slovensku. MecVrabec sa zdôveril, že zarobené peniaze investuje späť do hip-hopu. Snaží sa robiť hip-hopové akcie a chcel by si v budúcnosti otvoriť v Spišskej Novej Vsi aj svoj vlastný klub.