Sú medzi nami

Vyhľadávame filmy, v ktorých nás ufóni chcú vyhladiť.

Tá predstava nás fascinuje odjakživa. Ľudstvo vždy hľadelo na nočnú oblohu a kládlo si otázku, či je vo vesmíre samo. Tento mesiac do kín vstupuje hit Nie, nie Jordana Peeleho, pozrime sa preto na zúbok filmovým a televíznym mimozemšťanom.

FBI

Na Slovensku dosiahla vlna UFO-mánie vrchol v deväťdesiatych rokoch. Strany časopisov plnili „zaručene pravdivé“ zážitky s upírmi, duchmi a mimozemšťanmi. Bola zaužívaná predstava zelených, prípadne sivých mužíčkov. Prečítať sme si mohli o únosoch do lietajúcich tanierov, s čím sa spájali pokusy nejeden raz sexuálneho charakteru („Otehotnela s mimozemšťanom!“). Samozrejmosťou boli amatérske fotografie a nekvalitné videá z pitiev mimozemšťanov z Area 51, vojenskej oblasti v nevadskej púšti.

Ostro rezonoval seriálový fenomén Akty X. Špeciálni agenti FBI Mulder a Scullyová sa stali súčasťou našich rodín. So zatajeným dychom sme sledovali ich znepokojivé prípady. Do hlbokých letných nocí znela kultová pískajúca znelka.

Seriál okrem uzatvorených epizód ponúkal dejovú linku ťahajúcu sa naprieč jedenástimi sériami. Pojednávala o stretnutiach americkej vlády s mimozemšťanmi. Tá pre zakrytie dôkazov neváhala vraždiť nepohodlných svedkov.

S mimozemskou témou koketovali tiež seriály Krajné medze („Chyba nie je na vašom televíznom prijímači.“), Hviezdna brána (nakrútená na motívy úspešného Emmerichovho filmu) a sitkom Alf. Ochlpený Melmačan bol taký pažravý, že s oslávencovou tortou pojedal aj sviečky. Vznikol v osemdesiatych rokoch, ale k nám sa dostal až v deväťdesiatych.

Styky s mimozemšťanmi udržiavali komediálne legendy nášho detstva Bud Spencer (Šerif a mimozemšťan) a Louis de Funès (Žandár a mimozemšťania). Nevraviac o tuzemských klasikách Srdečné pozdravy zo zemegule a Majka z Gurunu.

Apokalypsa

Vyhľadávame filmy, v ktorých nás ufóni chcú vyhladiť. Túžia po našej planéte (Deň nezávislosti), likvidujú nás zo zábavy (Predátor), sú tak geneticky nastavení (Votrelec) alebo proste hladní (Critters). Doslova do análov sa zapísala Pavučina snov podľa Kinga s Morganom Freemanom.

Vo Svetovej invázii sa vojenské komando Aarona Eckharta snaží zabrániť invázii a celé to pôsobí ako mimozemský Čierny jastrab zostrelený. Z ďalších vojnovo ladených nájazdov spomeňme Na hrane zajtrajška s Tomom Cruisom a Bojovú loď s Liamom Neesonom. Naopak, komorné, ale o to mrazivejšie sú Znamenia, kde Mel Gibson a Joaquin Phoenix čelia ofenzíve na farme uprostred kukuričných polí.

Praotcom projektov je sci-fi román britského spisovateľa H. G. Wellsa z konca 19. storočia. Jeho Vojnu svetov v tridsiatych rokoch 20. storočia do podoby rozhlasovej hry previedol Orson Welles (podobnosť priezvisk náhodná). Budúci tvorca Občana Kana to spravil tak presvedčivo, až to mnohí poslucháči považovali za skutočnú reportáž o napadnutí Zeme a nastala panika. Román bol v nasledujúcich desaťročiach viacnásobne spracovaný; najvydarenejšie zrejme Spielbergom v roku 2005.

Vojnu nám vyhlásili aj mimozemské chrobáky v mäsiarčine Vesmírna pechota podľa Heinleinovho románu. Agresívna háveď nás bombarduje zo svojho domovského sveta tak vehementne, že od počiatku vekov násilne naladené ľudstvo odpovie spôsobom sebe vlastným: vyšle na ich planétu vojakov, aby to tam zrovnali so zemou. V posledných rokoch sa teší popularite (zatiaľ) dvojdielna séria Tiché miesto, kde prežijete, iba ak nevydáte ani hláska, keďže beštie sú slepé, ale o to citlivejší majú sluch.

Existujú však rafinovanejšie spôsoby, ako si privlastniť modrú planétu. Ufóni na seba berú podobu ľudí. Doslova nás kopírujú. A originál? Ten bez milosti zneškodnia. Takto sa nenápadne, krok za krokom, infiltrujú do spoločnosti. Určite poznáte Vec, Fakultu, Inváziu s Nicole Kidmanovou alebo snímky s Donaldom Sutherlandom Vládcovia bábok a Invázia lupičov tiel.

Priatelia

Nie všetko, čo k nám prilieta zo záhadných hlbín kozmu, je naladené útočne. Kto by nezbožňoval mierumilovného E.T. – Mimozemšťana? Ufóni môžu vo filmoch disponovať aj pacifickým charakterom.

A ešte raz Spielberg: do UFO súdka prispel uznávanými Blízkymi stretnutiami tretieho druhu. Priateľské úmysly mali tiež Starman s Jeffom Bridgesom a mimozemšťania zo Zámotkov, kde dôchodcovia objavia bazén, vďaka ktorému omladnú. V deväťdesiatych rokoch sa na vlne UFO zviezol trhák Muži v čiernom, kde Will Smith so šokom zistil, že Zem je plná mimozemských bytostí, ktoré splynuli s okolím.

Spirituálnejším nádychom disponoval Kontakt s Jodie Fosterovou. Zle to s nami nemysleli ani ufóni v Cameronovej Priepasti. Napriek tomu sa stretnutie neobišlo bez konfliktov, keďže to máme v sebe: len čo sa objaví niečo, čomu nerozumieme, reagujeme hrubou silou.

S posolstvom v srdci prilieta mimozemšťan v podaní Keanu Reevesa z Dňa, keď sa zastavila Zem (remake snímky z päťdesiatych rokov). Pozoruhodný príspevok predstavuje Svet podľa Prota. Kevin Spacey ako psychiatrický pacient o sebe tvrdí, že nepochádza z našej planéty.