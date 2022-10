Knižné novinky október 2022

Jozef Karika, Dmitry Glukhovsky, Ben Aaronovitch, Veronika Šikulová a ďalší.

Tak ako po iné mesiace aj v októbri sa na knižné pulty dostáva množstvo noviniek – knižný vrchol roka sa blíži a je zjavné, že výber z bohatej ponuky bude čoraz ťažší. V tomto mesiaci sa nemôžete pomýliť – Jozef Karika, Dmitry Glukhovsky, Ben Aaronovitch, Veronika Šikulová, Thomas Petterson, Natt och Dag Niklas, Nele Neuhausová, Françoise Saganová...

Článok pokračuje pod video reklamou

IKAR

Jozef Karika: Na smrť I+II

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Československo roku 1928. Dvaja kamaráti, maturanti z Ružomberka, Žid Viktor a Nemec Karol, neúmyselne zabijú syna miestneho podnikateľa. Viktor uteká k príbuzným do New Yorku a stáva sa členom mafiánskej organizácie Murder, Inc. Karol študuje medicínu v Mníchove a pod vedením Reinharda Heydricha sa mení na oddaného stúpenca nacistickej ideológie.

Na smrť je rozsahom a dejovým oblúkom najväčší slovenský porevolučný román. Prepája svet americkej mafie s hrôzami nacizmu. Detailne približuje vojnu mafiánskych rodín v Amerike, ako aj vzostup nacizmu v Nemecku.

Peter Šloser: Hlava ako dôkaz

Súvisiaci článok Knižné novinky september 2022

Zločin, akých na Slovensku nebolo viac než prstov na jednej ruke. Pokoj v kúpeľnom meste naruší nebezpečný zločinec. Objektom jeho záujmu sú ženy a najmä obsah ich kabeliek. Nastane deň, keď sa v ňom pri jednom z prepadov naštartujú chemické procesy a stratí kontrolu nad svojím konaním. Nahé telo obete objaví v kroví náhodný svedok a rieka Váh vyplaví novú mŕtvolu. Pred elitnými policajtmi z Policajnej kriminálnej agentúry sa vynorí niekoľko otázok. Kto je piešťanský fantóm? Komu patrí telo vylovené z rieky a prečo mu vrah odstránil...

František Kozmon: Srnka

Uplynul rok od tragických udalostí, ktoré otriasli oddelením bratislavskej kriminálky, no tím pod vedením majora Otčenáša zostáva naďalej nekompletný. V neľahkých časoch sa poručík Lukáš Líška ujme najnovšieho prípadu: v Bratislave vyčíňa vrah, ktorý si vyberá mladé a nezadané ženy. Nič netušiace obete čaká u nich doma, kde ich následne uväzní. Pred brutálnou vraždou ich na mieste, ktoré im malo byť útočiskom, vystaví peklu.

Dmitry Glukhovsky: Stanovište 2

Tisícročná Moskva je zo všetkých strán spoľahlivo chránená stanovišťami a kozáckymi vojskami. Za tromi obrannými kruhmi a za múrmi Kremľa stojí palác, v ktorom Gosudar Imperátor vyznamenáva tých najlepších z najlepších, najodvážnejších z odvážnych, výkvet dôstojníckeho zboru, oporu a nádej monarchie. Vyvolené kozácke jednotky čoskoro budú musieť opustiť čisté ulice hlavného mesta, vyzdobené na oslavu dňa archanjela Michala, a vydať sa na výpravu do temných miest, ktoré boli kedysi súčasťou veľkého Ruska

Anton Heretik: Dobro

Pred pár rokmi vyšla kniha Zlo. Spomienky súdneho znalca, v ktorej Anton Heretik opísal skúsenosti zo stretnutí s páchateľmi brutálnych zločinov. Teraz prichádza s knihou Dobro. Príbehy zo psychoterapie. Približuje príbehy trinástich klientov, ktorých sprevádzal počas psychoterapie pri hľadaní dobra – ich vlastnej múdrosti, ktorá im môže pomôcť zvládať duševné ťažkosti, životné problémy či zložité vzťahy.

Slovart

Lucia Satinská: Milý Tato

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Keď zomrel Július Satinský, jeho dcéra Lucia mala 16 rokov. Aby sa vyrovnala so stratou, rozhodla sa mu písať listy. Listy z tohto sveta. O tom, ako jej chýba, o spomienkach na detstvo, o tom, čo všetko sa s jeho dielom dialo. Tento roku uplynie od smrti Júliusa Satinského 20 rokov a Lucia sa rozhodla svoje listy zverejniť. Ako píše v poslednom liste: „Venujem ich čitateľstvu na Tvoje okrúhle smrtiny. Autorka týchto listov nezomrela, len už neexistuje. Ani svet, v ktorom sme žili my dvaja spolu, už neexistuje. Pre mňa sú dnes tieto listy nečakane spomienkou nielen na Teba, ale aj na ten svet. “

Ben Aaronovitch: Mesiac nad Soho (Rieky Londýna 2)

V pokračovaní čarodejníckej detektívky strážmajster Peter Grant, učeň posledného registrovaného policajného čarodejníka inšpektora Thomasa Nightingala, vyšetruje brutálnu vraždu novinára v klube Groucho. Zároveň ho však zavolajú k mŕtvole amatérskeho džezového hudobníka Cyrusa Wilkinsa, ktorý údajne zomrel na infarkt. Lenže pri jeho tele Peter cíti vestigium – počuje klasickú džezovú skladbu... žeby jeho smrť spôsobilo čosi nadprirodzené?

John Garth: Svety J. R. R. Tolkiena

Nová kniha renomovaného tolkienistu Johna Gartha skúma miesta, ktoré inšpirovali autora Pána prsteňov a Hobita pri tvorbe bájnej Stredozeme. Nájdete v nej viac než 100 obrázkov, medzi nimi Tolkienove vlastné ilustrácie i diela ďalších umelcov, mapy, archívne snímky aj fotografie zo súčasnosti. Garthov cestopis vás prevedie rôznymi kútmi sveta, no predovšetkým Spojeným kráľovstvom a jeho grófstvom West Midlands a Oxfordom, ktoré Tolkien tak miloval. Garth využíva hlboké poznatky o Tolkienovom živote a diele, aby opísal jeho tvorivosť, vyvrátil populárne, no nesprávne interpretácie možných inšpirácií pre Stredozem a priniesol vlastné presvedčivé argumenty.

Marianna Oravcová: V ríši víl a škriatkov

Ľudová povesť nie je historický verný obraz dejín, ale ľud si z nich vyberal, čo zodpovedalo jeho túžbam a predstavám. Z povestí sa dozvedáme o historických postavách a udalostiach, o ťažkom údele obyčajného človeka, no i o bytostiach zo sveta rozprávkového. Autorka prerozprávala povesti z Anglicka, zo Škótska, z Walesu aj Írska prístupnou formou pre mladších čitateľov. Texty dopĺňajú ilustrácie Dušana Kállaya.

Veronika Šikulová: Zelená pošta

V knižke počuť vietor, stromy, prechádzajú sa v nej zvieratká a dvaja malí chlapci si v nej urobili bunker... Poďte do nej na návštevu. Chyťte si nos, hneď za bunkrom býva tchor, pozor, aby vás nedoštípali včely, možno stretnete líšku, dudka pod čerešňou, poľné vtáčky nad záhradou, nosorožíka... Nech sa vám v nej zelení! Zelenú totiž svet dnes potrebuje najviac! Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Albatros Media

Thomas Petterson: Nepravdepodobný vrah: Muž zo Skandie a vražda Olofa Palmeho

(zdroj: FOTO - Archív SME)

V noci 28. februára 1986 v centre Štokholmu usmrtil neznámy páchateľ strelou zozadu vtedajšieho švédskeho premiéra Olofa Palmeho, keď sa s manželkou vracali z kina. Olof Palme útoku podľahol, zatiaľ čo páchateľ z miesta činu ušiel. Teórií o identite vraha bolo niekoľko, no dôkazy boli nedostatočné. Novinár Thomas Pettersson po prvý raz odhalil pravdu v roku 2018. Podarilo sa mu vypátrať motív. Výsledkom je strhujúca kniha o vražde milovaného i nenávideného premiéra, ktorá Švédsko trápila dlhých 34 rokov.

Viktor Schiller, Lucia Lackovičová: Výdych, nádych: Ako si posilniť imunitu a predísť vyhoreniu

V zásade nepotrebujeme nič iné, len seba a vzduch. Dýchanie. To je základ života. Viktor Schiller je inštruktor Wim Hofovej metódy a zakladateľ BASE systému, učí ľudí správne sa nadýchnuť a vydýchnuť, zadržať dych, pracovať s hypoxiou a hyperventiláciou, stresom, uvoľniť a očistiť si myseľ, učí ich odolnosti voči chladu a ich telá lepšej termoregulácii, učí ich podporiť si imunitu, upevniť si zdravie a aj predísť vyhoreniu. A vraj to dokáže úplne každý. Čo viac, ako zdravie, si človek môže želať?

Peter Derňár: Adam a Eva

Utiecť pred minulosťou, nechať za sebou všetko zlé a začať odznova. Kto by to aspoň raz za čas nechcel?! Manželia Adam s Evou sa rozhodnú skočiť do nového života. Bratislavský panelák vymenia za vilu na okraji Malých Karpát. Lenže všetko akoby bolo proti nim. Obrovská stavba ich požiera, cítia sa v nej stratení a prenasledovaní všadeprítomným prievanom, čudnými susedmi a pozorovaní okolitým lesom. A keď jedného dňa za nevysvetliteľných okolností zmiznú ich deti, pochopia, že je naozaj zle.

Susan Mihalic: Temné kone

Jeden zo zásadných románov hnutia #metoo o pokrivenom vzťahu otca a dcéry.

Pätnásťročná jazdecká hviezda Roan Motgomeryová pozná iba dva svety: svet v jazdeckej aréne a mimo nej. V oboch vždy vládol silnou rukou jej otec – tréner, ktorý od nej vyžaduje absolútnu poslušnosť. Roan sa vie odosobniť od temnej stránky svojho života a sústredí sa na dosiahnutie svojho cieľa – dostať sa na olympiádu. No rodiaci sa vzťah s Willom Howardom, chlapcom v jej veku, jej rozšíri zorné pole a zmení uhol pohľadu na svoj život.

Susanne Clarke: Piranesi

Magická, strhujúca a podmanivá fantasy ocenená Women’s Prize for Fiction 2021!

Piranesiho dom nie je obyčajná budova. Miestnosti sú neohraničené, chodby nekonečné, steny lemujú tisícky jedinečných sôch. V labyrinte miestností je uväznený oceán. Piranesi žije, aby svoj dom skúmal. V dome žije ešte jedna osoba – muž označovaný ako Druhý. S Piranesim sa stretáva, aby mu pomohol na ceste za Veľkým a Tajným Poznaním.

Tatran

Nele Neuhausová: Priateľstvo naveky

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Kráľovná nemeckej detektívky Nele Neuhausová, známa pre trilery Deň matiek a Snehulienka musí zomrieť, ponúka čitateľom ďalší napínavý zážitok. Čiastočne nazriete do mravčej práce vydavateľstva, ale aj do tajomstiev úspešnej vydavateľskej rodiny. Vraždy vo Winterscheide nakoniec zavedú vyšetrovateľov na francúzsky ostrov Île de Noirmoutier, kde sa všetko pred mnohými rokmi začalo.

Hannah Goldová: Posledný medveď

Na Medveďom ostrove už nezostali žiadne ľadové medvede. Aspoň tak to malej April tvrdí jej otec – vedec, ktorý sa zaoberá skúmaním počasia. Zoberie ju na vzdialenú arktickú základňu, aby sa mohol venovať svojmu výskumu. No April, napriek všetkým tvrdeniam dospelých, jedného medveďa naozaj stretne. Je vyhladovaný, osamelý a ďaleko od domova. Odvážne dievča je odhodlané zviera zachrániť a vydáva sa na najdôležitejšiu cestu svojho života...

Steven Pinker: Racionalita

Psychológ Steven Pinker, ovenčený mnohými cenami, prichádza po svojom bestselleri Buď svetlo s novinkou Racionalita – čo je to, kam sa podela a načo nám je. Zábavnou a ľahkou formou predstavuje čitateľom spôsoby, ako získať nadhľad, ako sa stať racionálnejšími a ako robiť čo najlepšie rozhodnutia v každej oblasti života – a nepodľahnúť pritom tlaku okolia.

Eric Zielinski, Sabrina Ann Zielinski: Lekárnička s esenciálnymi olejmi

Esenciálne oleje nie sú žiadnou novinkou. Už tisícky rokov tvoria základ prírodnej medicíny. V súčasnosti pomáhajú pacientom trpiacim chronickými ochoreniami, ako sú migrény, nespavosť, vysoký tlak, cukrovka, depresia, chronická obštrukčná choroba pľúc alebo problémy s libidom. Dr. Eric Zielinski spolu so svojou manželkou Sabrinou ponúkajú vyše 150 receptov na domáce esenciálne oleje a spôsoby, ako ich efektívne využívať.

Natt och Dag Niklas: 1795

Dag je brilantný historický autor, nikomu sa nepodarilo priblížiť 18. storočie takým hmatateľným obrazom. Ožíva stredovek v celej jeho neľudskosti a zhýralosti, kde sa ľudia v boji o prežitie neštítia ničoho. Vo svojej trilógii 1793, 1794 a 1795 načrtáva verný odtlačok švédskej histórie zabalený do napínavej, krvavej detektívky.

Marenčin PT

Petra Džerengová: Kedy ak nie teraz

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Ako by ste zareagovali, ak sa od osoby, ktorá vás vychovala a ktorá vždy tvrdila, že láska je len prelud, dozviete, že sa po šesťdesiatpäťke rozhodla vydať za lásku z mladosti a presťahovať do zahraničia? Hlavne ak ste na tom postavili celý svoj milostný život, mimochodom, poriadne katastrofálny? To sa totiž prihodí tridsaťročnej Miriam, ktorá sa vracia z hlavného mesta domov na vianočné sviatky.

Roman Holec: Kniha o čítaní – čítanie o knihách

Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania na Slovensku v dlhom 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania a nakoniec i dôvody, ktoré viedli ľudí, že siahali po knihe. V storočí nacionalizmu mala kniha významné národnopolitické poslanie a nebolo preto vôbec jedno, čo deti, mládež, ženy, ale i obyčajní ľudia čítali. Beletria a jej autori boli v službách vopred zadefinovaných ideovo-politických cieľov a často vstupovali do politických zápasov.