Ondrej Kandráč: Slabé typy sa zosypú, a my zvyšní ideme ďalej

Keď mal v detstve problémy so zubami, chcel byť zubárom. Keď ho tréner nepostavil na ihrisko a radšej nechal hrať mužstvo v oslabení, začal behať a otužovať sa.

Hudobník ONDREJ KANDRÁČ má verných fanúšikov po celom Slovenku, vlastnú obľúbenú šou na Jojke, napriek tomu sa nechal zlákať do šou Tvoja tvár znie povedome, kde nielen spieva piesne spevákov, ktoré si musel najprv vygoogliť, ale aj tancuje.

Hovorí, že si nevie predstaviť robiť niečo iné, ako to, čo robí. Ale vždy si vie nájsť svoju cestu, nech už by sa stalo čokoľvek.

S Kandráčovcami odohráte ročne desiatky koncertov, koľko dní v týždni máte vôbec voľné večery?

Roboty je dosť, ale nemám právo sa na nič sťažovať, pretože som si to sám dobrovoľne vybral. Záleží od ročného obdobia, ale posledné mesiace sú naozaj hektické, z čoho sa teším, lebo dva roky sme nerobili prakticky nič.

Ako ste zabíjali čas cez tie dlhé voľné večery?

Na začiatku pandémie sa nám narodila dcérka Mária. Smejem sa, že je to prvé z troch detí, ktoré si ma bude pamätať z detstva.

Nezrútili ste sa z toho ničnerobenia?

Mám rád, keď sú muži mužmi a asi by bolo zle, keby som to prežíval hystericky. V každej jednej veci hľadám zmysel a aj v tejto situácii som ten zmysel našiel. Vznikli nové projekty, nové piesne, nové nápady, takže je to tak, ako to má byť.

Ako sa stalo, že ste sa objavili v show Tvoja tvár znie povedome?