Nový album Robbieho Williamsa bude údajne v štýle reggae

18. júl 2005 o 12:36 TASR

Londýn 18. júla (TASR) - Nový album britského speváka Robbieho Williamsa bude mať údajne črty štýlu reggae, ku ktorému tohto speváka inšpirovala hudba legendárneho Boba Marleyho.

Ako uvádza The Sun, album Intensive Care by mal vyjsť v októbri tohto roku. Robbie údajne veľmi často v ostatnom čase počúval tento štýl, čo ho inšpirovalo aj k tomu, aby to sám vyskúšal. Ako ďalej uvádza zdroj, prvý samostatný singel albumu, ktorý uzrie svetlo sveta takisto v októbri, prekvapí spevákových fanúšikov jeho novým štýlom.

"Keď to Robbie spieval po prvýkrát, ľudia, čo ho počuli, to prirovnali k mladému Bobovi Marleymu. On pridal do reggae súčasný štýl a skutočne mu to pasuje," dodal zdroj.