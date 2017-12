Garbage milujú Beatles a Rolling Stones

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Americká skupina Garbage sa vďaka svojej hudobnej dravosti a hravosti stala idolom mnohých. Oni sami sú ale veľkými fanúšikmi britskej hudby, ktorá kedysi ovládla svet. V ...

18. júl 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Americká skupina Garbage sa vďaka svojej hudobnej dravosti a hravosti stala idolom mnohých. Oni sami sú ale veľkými fanúšikmi britskej hudby, ktorá kedysi ovládla svet. V minulosti, ale i dnes obdivujú nezabudnuteľné skladby skupiny Beatles, alebo valiacich sa kameňov - Rolling Stones. "Pred tým, ako sa objavili na hudobnej scéne, neexistovalo tu nič podobné, ale odkedy začali hrať, vzniklo veľa nových schopných kapiel a to celý svet hudby posúva kamsi vpred," povedal exkluzívne pre agentúru SITA jeden z členov kapely Duke Erikson. Britskú hudbu považuje za silnú a novátorskú vo všetkých smeroch. V žiadnom prípade to ale podľa Eriksona nie je dôvod, prečo si do svojej skupiny vybrali práve speváčku z Britských ostrovov - Škótku Shirley Mansonovú. "Vybrali sme si ju, pretože má úžasný zmysel pre popovú hudbu. Dokáže nielen napísať výnimočné texty, ale šikovná je aj pri nahrávaní, alebo koncertovaní," pochválil speváčku Erikson, ktorý kapelu založil v roku 1993 spolu s ďalšími dvoma Američanmi - Butchom Vigom a Steveom Markerom. Všetci zdieľali rovnaké pocity a chceli predovšetkým robiť kvalitnú hudbu a keď spoznali Shirley, vedeli, že má hlas, aký potrebujú.