Hlasujte, kto bude talentom Bratislavských jazzových dní

Vypočujte si ukážky z tvorby talentov a rozhodnite, koho chcete počuť na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní v roku 2023.

Aj vaše hlasy rozhodnú o víťazovi.

Ďalšia časť hlasovania bude prebiehať priamo počas koncertného večera, ktorý sa bude konať vo štvrtok 20. októbra 2022 o 19.00 v priestoroch Castle Art Housu na Zámockej ulici. Počas večera sa tam predstaví päť hudobných zoskupení.

O víťazovi rozhodne odborná porota pozostávajúca z víťazov predchádzajúcich ročníkov súťaže. Vstup na podujatie je zadarmo.

Víťaz Pódia mladých talentov Nadácie SPP bude otvárať na hlavnom pódiu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2023.

Začiatok hlasovania: streda 12. októbra

Koniec hlasovania: streda 19. októbra o polnoci

Anketu nájdete na konci článku.

1. Hip-zz

Hudobná skupina Hip-zz są orientuje na rôzne žánre v spojení s jazzom, najmä hip-hop, R'n'b, neo-soul. Hráči zoskupenia študujú na prestížnych školách v Grazi, na Janáčkovej univerzite či Berklee College a hrávajú s poprednými slovenskými a českými interpretmi.

Ernest Vizváry - klávesové nástroje

Mário Belák - alt saxofon

Dávid Olan - basgitara

Mattia Muller - bicie nastroje

2. BFK

BFK alebo Bulík/Frešo/Kačic je novovzniknuté power trio hrajúce vlastné inštrumentálky na pomedzí jazzu, fusion a alternatívneho rocku. Trio má zatiaľ na konte jeden koncert a nahraté sedemskladbové EP, ktoré v najbližších týždňoch chystá vydať.

Peter Bulík - gitara

Fedor Frešo ml. - basgitara

Jakob Kačic - bicie

3. Sona Kmet & Band

Mladá slovenská speváčka Soňa Kmeťová (Sona Kmet) vydala v lete 2022 debutové EP s názvom Don't Let Me Go Home. Na albume predstavuje osem autorských skladieb, na ktorých spolupracovala s rytmickou sekciou Richtarčík-Simonides z kapely Darkness Positive. Hudobným prístupom a vplyvmi svetovej hudobnej produkcie je jej tvorba výnimočná v rámci slovenskej hudobnej scény, nielen angličtinou, ale hlavne vrstvením vokálnych partov.

Sona Kmet - spev

Tomáš Gulán - gitara, klávesy

Radoslav Ragula - bicie

Roman Zábojník - basgitara

Adrián Mikušák - saxofón

4. Džez a Hrúza

Hudobné teleso hrajúce autorské skladby dvoch bratov. Pri tvorbe vychádzajú zo životných skúseností inšpirovaných popkultúrou a vlastnou fantáziou. Žánrovo sa pohybujú niekde medzi džezom a hrúzou.

Milan Kopecký - slová

Ondrej Kopecký - gitara

Andrej Škrinár - basgitara

Stanislav Zríni - bicie



5. God & Eve

Zaujímavý slovenský počin s názvom God & Eve, za ktorým stojí študent hudobnej kompozície Richard Grimm a speváčka a klaviristka Eva Sajanová. Vo svojich skladbách plynule prechádzajú prechádzajú od zložitých art-rockových kompozícií k pop&rockovejším štruktúram a často k tomu pridávajú svojský humor.

Eva Sajanová - spev a klavír

Richard Grimm

Marek Buranovský - gitara

Tomáš Hríbik - bicie

Jakub Kačic - basgitara