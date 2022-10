Producentka filmu Piargy: Niekoľko rokov sme sa snažili odpáliť a nakrútiť lavínu

Silvia Panáková hovorí o obľúbených filmoch a filmovej produkcii.

Miluje filmy Almodóvara a Vinterberga, váži si nemeckého producenta slovenského pôvodu Jana Mojta, vďaka ktorému vznikli filmy ako Perinbaba či Tisícročná včela.

Producentka filmu Piargy SILVIA PANÁKOVÁ rozpráva o tom, čo všetko im pri produkcii filmu narobilo vrásky.

Čoskoro uvedie do kín dokument o profesorovi Emilovi Skamene aj o Michaelovi Kocábovi.

Prácu ktorého filmového producenta obdivujete?

Rada by som spomenula Slováka Jana Mojta, ktorý pôsobí viac ako 50 rokov v Nemecku. Aj vďaka nemu vznikli mnohé obľúbené slovenské filmy v koprodukcii s Nemeckom, ako napríklad Perinbaba či Tisícročná včela.

Mojto produkuje nielen filmy, ale aj seriály. Ak by som mala možnosť s ním pracovať na nejakom projekte, viem, že by som sa mnohým veciam naučila.

Keby ste mohli produkovať remake obľúbeného filmu, ktorý by to bol?

Na Slovensku by sa remake akéhokoľvek zahraničného filmu robil veľmi ťažko. Je to o výbere hercov, témy, tvorcoch, a najmä o financiách. Remake sa nedá financovať zo štátnych dotácií. Museli by do neho vstúpiť investori.