Hospodár z Farmy Martin Bagar: Všetci diaľkovo študujú vysokú školu, len ja učňovku

Keď mal štyri roky, bol taký chudý, že ho poslali vykŕmiť sa do Janovej Vsi. Tam uvidel kravy a zaľúbil sa. Kým sa prepracoval k vlastnej mliečnej farme, prešiel si viacerými povolaniami, bol horárom a predal aj dve strechy na Bratislavský hrad.

Hospodár MARTIN BAGAR už trinástykrát v televíznej Farme rozdáva a hodnotí úlohy a užíva si mesačnú dovolenku od dojenia. Aj jeho zvieratá si na Farme užívajú, pretože si so súťažiacimi robia, čo chcú.

Aktuálne sa vysiela štrnásta Farma. Vaša trinásta, však?

Áno, moja trinásta slovenská. Robili sme pred siedmimi rokmi aj českú, tam som však nestál pred kamerou, ale mal som na starosti zvieratá.

V čom bola česká Farma iná?

Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, pretože ju robil ten istý tím, podobným spôsobom, ale u českého diváka to vtedy nezafungovalo. Až teraz, s odstupom rokov, aj vďaka Voyo, vidieť, že záujem českých divákov prudko stúpa. Vidím to na správach, čo mi chodia, podiel českých divákov je dosť vysoký.

Vie vás po tých rokoch na Farme ešte niečo prekvapiť?

Jasné, každá je úplne iná. Teraz je najväčšia čerešnička na šľahačke umelá inteligencia Alica. Z tej som úplne unesený, nesmierne ma baví.

Keď si farmári myslia, že jáj, super, máme hotovo, môžeme si vegetiť, tak vylezie Alica zo stola a ohlási im, že šanca uspokojiť hospodára je 60 percent a schová sa. Do ich života tým vnesie chaos, uvedomia si, že niečo neurobili tak dobre, ako si namýšľajú. Najviac sa mi páčia tie jej sarkastické komentáre.

Čo učíte farmárov, vidíme na obrazovke, ale čo nové ste sa za tie roky v šou naučili vy?

Zasvätila ma do televíznej výroby, už minimálne dve Farmy sa podieľam aj na príprave úloh pre farmárov. A často sa to najprv musím naučiť robiť sám, keďže nie so všetkými vecami sa bežne stretávam.

Čo to bolo naposledy?

Napríklad postaviť vodojem. Aby som mal istotu, že sa to dá, prišiel som s geodetom, celé sme to vymerali, prípravu stavby som si urobil sám, až potom som im to zadal ako úlohu. Potom si natiahli vlastný vodovod ku zvieratám.

Zmenou oproti minulým rokom malo byť aj to, že medzi súťažiacimi sú ľudia s vyšším IQ, ktorí by na Farme mali realizovať vlastné zlepšováky. Už tam padol aj taký nápad, ktorý vás prekvapil?

Pravidelne sa ich pýtam, čo by vedeli vylepšiť, a skutočne tí IQáči, ako ich volám, priniesli niektoré inovácie, ktoré sme urobili podľa nich. Začali sme tým, že sme si spravili solárny varič zo starej paraboly. Oblepili sme ju zrkadlami a začali sme zohrievať vodu slnkom.

Hospodár Martin Bagar so súťažiacimi na Farme. (zdroj: TV Markíza)

Vašou úlohou je hodnotiť prácu farmárov. Baví vás skôr hľadať vo všetkom chyby alebo naopak to dobré?

Som optimista a moja prísnosť je takého otcovského rázu, ako keď vám otec vynadá, ale má vás rád, chce, aby ste niečo dokázali. Nie je cieľom skritizovať a strhávať odmeny, nechať ich hladných.

Cieľom je ich vyprovokovať, aby urobili, čo je v ich silách. Napríklad na poslednej Farme sme odlievali zvon, postavili zvonicu, to mnohí ani netušili, že to dokážu. Ku každému súťažiacemu treba mať individuálny prístup.

S niektorými som najprv nevedel pohnúť, musel som sa naučiť lepšie pracovať s ľuďmi, motivovať ich, aby zo seba vymačkali čo najviac.

Martin Bagar (53) je farmár.

Vyštudoval lesníctvo v Banskej Štiavnici, bol horárom, obchodným zástupcom stavebnej firmy, oblastným manažérom u výrobcu stavebných materiálov.

Dnes má farmu Etelka.

Príležitostne účinkuje v televíznych programoch, napríklad v Súdnej sieni či v seriáli Svätý Max.

Od roku 2012 je hospodárom v reality šou Farma. Aktuálne sa vysiela 14. séria.

Medzi účinkujúcimi sú ľudia aktívni na instagrame. Aj vy ste. Od nich ste sa tiež niečo naučili?

Vždy, keď stretnem moje úspešné ex-farmárky, ktoré sa tým solídne živia alebo si privyrábajú na živobytie, vždy ma niečo nové naučia.

Instagram sa vyvíja, pribúdajú rôzne nové funkcie a ja niektoré ani nechápem. To si ako urobila? Ukáž mi to. S Natálkou, ku ktorej sa chodím dať ostrihať, som sa teraz naučil robiť filmový strih.

Nebojíte sa o svoje zvieratá, keď sa o ne starajú amatéri?

Toto aj diváci stále riešia, že chudiatka zvieratká tam trpia, ale v skutočnosti je tým zvieratám šialene dobre, pretože si robia, čo chcú, žerú im z kuchyne potraviny, kradnú im zásoby, navzájom si žerú šrot, farmári ich nevedia chytiť, zvieratá si tam behajú krížom-krážom, na žiadnej farme by takto fungovať nemohli, iba na tejto televíznej.