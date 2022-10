Ani Dvorský tam nevystúpil. Ján Štrasser píše o tom, ako si zaspieval vo veronskej aréne

Najradšej má Verdiho opery.

Patrím k milovníkom talianskej opery (nie k tým z filmu Niekto to rád horúce) a špeciálne k verdiánom, fanúšikom diela Giuseppe Verdiho.

Takže bolo prirodzené, že som v sobotu 3. septembra naladil televíznu stanicu ČT Art a spolu s manželkou sme sa naladili na pozeranie a počúvanie Verdiho Trubadúra – režisér Franco Zeffirelli ho uviedol v júli 2019 v rámci operného festivalu Arena Verona.

Článok pokračuje pod video reklamou

Il Trovatore spolu s Rigolettom a La traviatou patrí do Verdiho najjasnejšieho operného trojhviezdia z polovice devätnásteho storočia.

Z hudobnej stránky je to ten najverdiovskejší Verdi, plný emócií a vášní, no ako divadelný príbeh je, jemne povedané, málo komunikatívny. Ak na Trubadúra príde divák, ktorý detailne nepozná dej, môže si tri hodiny užívať skvelý koncert Verdiho árií, duetov, tercet a zborov, no o tom, prečo sa to či ono na scéne deje, sa veľa nedozvie.