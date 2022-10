Hlasujte v ankete denníka SME o najlepší divácky film festivalu Be2Can 2022

Výnimočný výber z tohtoročných svetových festivalov v slovenských kinách od 18. do 25. októbra.

Už v utorok 18. októbra štartuje 9. ročník festivalu BE2CAN.

V sále Cinema city v bratislavskom Auparku ho otvorí francúzsko-britsko-japonský film Posledný strih oscarového režiséra, scenáristu a producenta Michela Hazanaviciusa.

Hororová komédia prináša jedno z najinovatívnejších, najradostnejších a najzábavnejších ľúbostných vyznaní kinematografii, aké ste kedy videli.

Exkluzívny výber filmov predstavuje to najlepšie z filmových festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes.

Pozývame vás do vybraných kinosál po celom Slovensku.

Staňte sa aj vy súčasťou aktuálneho diania, sledujte vzrušujúce príbehy, vnímajte dôležité témy, ktoré hýbu svetom a zahlasujte v ankete denníka SME o najlepší divácky film.

Všetky informácie o tvorcoch, o festivalovom obsahu, programe a časoch premietania nájdete na stránke www.be2can.sk.

Súčasťou festivalu sú aj inšpiratívne sprievodné programy - besedy o vybraných filmoch R.M.N., Pacifiction, Blízko a Casablanca beats so zaujímavými moderátormi a hosťami.

Víťazný divácky film sa bude premietať 3. novembra o 17.00 v bratislavskom kine Film Europe.

Hneď po ňom o 19.00 prebehne aj projekcia filmu, ktorý ako najlepší vyberie porota zložená zo študentov VŠMU a VŠVU v Bratislave.

Hlasovanie je aktívne od 18. do 27. októbra.

Hlasujte za váš film:

Posledný strih

(Final Cut)

Udalosť

(Happening)

Alcarràs

Svätý pavúk

(Holy spider)

Blízko

(Close)

Pacificiton

R.M.N.

Také to leto

(That kind of Summer)

Krvavé pomaranče

(Bloody Oranges)

Chlapec z neba

(Boy from Heaven)

Rimini

Neuveriteľné, ale pravdivé

(Incredible but true)

Predtým, teraz a potom

(Before, now and then)

Čierne okuliare

(Dark Glasses)

Kúsok neba

(A Piece of Sky)

Diamantový plášť

(Robe of games)

Na prach sa obrátiš

(Return to Dust)

Rebel

Casablanca beats

JFK: Návrat za zrkadlom

(JFK Revisited: Through the Looking Glass)

Leonora Addio

