Práca nie je vaša rodina a šéf nie je váš otec. Ani keď má charizmu ako Javier Bardem

Zamestnanci si niekedy škodia sami.

Hodnotenie 8 / 10 Dobrý šéf Zhrnutie: To, čo Javier Bardem predvádza, je mimoriadne zábavné.

My sme tu ako rodina a ja som ako váš otec. Kto túto vetu od svojho šéfa počuje, mal by spozornieť. Nebude to dobrý šéf.

Predstava, že na pracovisku panujú dôverné vzťahy a pracuje sa pre nejaké vyššie dobro ako zisk, môže znieť lákavo. V takých podmienkach však v skutočnosti vzniká priestor na manipuláciu a zneužívanie.

Bolo by teda chybou dať sa pomýliť. A to platí aj v prípade, že by sa do úlohy ochranárskeho šéfa pasoval niekto taký charizmatický, ako je Javier Bardem.

Stačí sa naňho pozrieť v novej španielskej komédii, ktorá sa volá celkom príznačne: Dobrý šéf.

Šťastný zamestnanec najlepšie poslúži

Julio Blanco si užíva ráno na záhrade. Kávička, noviny, pohoda.

Popri tom, ako s manželkou konverzuje o banalitách, pozoruje staršieho pána, ktorého zamestnáva vo firme a zároveň ho poveril aj údržbárskymi prácami okolo domu.