17. okt 2022 o 15:57 I Platený obsah Nikto nie je ako Leonard, nikto na celom svete. Iggy Pop aj Norah Jones naspievali Cohena

Vyšiel album Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen.

Leonard Cohen na bratislavskom koncerte v roku 2010. (Zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) „Ktokoľvek, kto sa nad prázdnym papierom snaží napísať text pesničky, sedí v tieni hory, ktorou bol Leonard Cohen.“ Tieto slová napísal Peter Gabriel v roku 2016 po tom, čo sa dozvedel o smrti legendárneho kanadského pesničkára. A napísal aj to, že Cohen poznal váhu slov a používal ich s presnosťou chirurga. „Jeho jedinečný hlas namaľoval nazabudnuteľné obrazy.“ Peter Gabriel je medzi spevákmi, ktorí spievajú Cohenove skladby na novom albume Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen. Okrem Gabriela na ňom vystupujú aj Iggy Pop, Norah Jones či James Taylor. V ich podaní a v decentných džezových aranžmánoch získavajú známe skladby novú tvár. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skúšali to už mnohí Cohena spievali slávni hudobníci už dávno. Od Joan Bazovej či Niny Simonovej cez Joea Cockera až po Nicka Cava alebo R.E.M.. Platí to aj pre Petra Gabriela, ktorý si vyskúšal slávnu Suzanne na tribute albume Tower of Song (1995). Poctu Cohenovi vtedy vzdali aj Elton John, Bono Vox z U2, Sting, Suzanne Vega, Tori Amos či Martin Gore z Depeche Mode. Tentoraz je zoznam hviezd pop music o niečo menší. Novinku Here It Is produkoval Cohenov dlhoročný priateľ Larry Klein, štvornásobný držiteľ ceny Grammy. Bola to pre neho osobná záležitosť. Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným SME.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť