Predstaviteľka Arabely Jana Nagyová: Rada si to s prezidentkou vymením. Na jeden deň

Od sedemdesiatych rokov sa neustále objavovala na televíznej obrazovke, no i tak ju všetci poznajú najmä ako princeznú ARABELU.

„ Vo filmovom biznise som od svojich trinástich rokov. Častokrát to boli menšie postavy, ale dostala som i veľké herecké príležitosti. Seriál Arabela je dodnes nad tým, a to prinieslo veľa dobrého i zlého, v zmysle zaškatuľkovania. To nemá žiadny herec rád, ani ja nie, hovorí herečka JANA NAGYOVÁ.

Po tridsaťročnej pauze, v ktorej vychovala tri deti, tretíkrát sa vydala a viac ako dvadsaťpäťkrát sa presťahovala, sa teraz vracia späť v rozprávkovej úlohe kráľovnej vo filme Princ Mamáčik.

V rozhovore rozpráva o nových hereckých príležitostiach, o snoch, neúspechoch i o starnutí s noblesou.

Dlhé roky ste nič nové nenakrúcali a zrazu vás môžeme vidieť v rozprávke Princ Mamáčik, budete hrať Hildu Múdru vo filme o Ondrejovi Nepelovi, objavili ste sa aj v seriáli Sestričky. Čo sa udialo, že ste sa vrátili k hereckej profesii?

Najprv vám urobím malú organizáciu v poradí. Som veľmi pedantný človek a na všetko idem systematicky. Takže minulý rok v máji som sa náhodou zhostila postavy pacientky v seriáli Sestričky. Bola to rýchlovka, z jedného nemocničného lôžka v Düsseldorfe, do filmového lôžka v bratislavskom televíznom štúdiu. To bol blesk, ktorý udrel do stromu a nalomil ho.

Rozprávku Jana Budaře Princ Mamáčik som natáčala v septembri 2021. V októbri som si odskočila do Dánska, tu sa točil film podľa predlohy Josefa Formánka Dvě slova jako klíč v réžii Dana Svátka. Daniel Olbrychski, Ivan Franek, Diana Dulinková... To bola búrka pocitov, neuveriteľnej energie a empatie, ktorú som cítila na odľahlom prímorskom mieste s príjemným filmovým štábom. Nepela sa bude natáčať až v roku 2023.

Hereckú profesiu som nikdy neopustila. Bola to len malá umelecká pauza, ktorá trvala takmer tri desaťročia.

Čo ste robili v tej pauze?

Medzitým som stihla vychovať tri deti, viac ako dvadsaťpäťkrát sa presťahovať a zmeniť nielen miesto bydliska ale i tri európske krajiny. Stihla som spoznať nových ľudí, kultúrne zvyky iných národov, získať nové priateľstvá a nazbierať hromadu životných skúseností.

V Princovi Mamáčikovi hráte matku. Aká je?

Je to nadčasová rozprávka a vykresľuje nielen problém vzťahu mamička a synáčik. Je to príbeh dospievajúceho mladého muža. Veľa mladíkov bojuje o pozíciu v spoločnosti, hľadajú v živote uplatnenie, uznanie a lásku. Mamáčikovia potrebujú dozrieť a prejsť tvrdou školou života, aby z nich vyrástli muži, ktorí raz prevezmú zodpovednosť sami za seba.

Ste aj vy v realite správkyňou „mama hotela“?