Coldplay sa nikam neponáhľajú

V polovici 90. rokov sa stretli na vysokej a okamžite sa stali priateľmi. Hovorím o kapele Coldplay, ktorú tvoria spevák a manžel herečky Gwyneth Paltrow Chris Martin, gitaristi Guy Berryman, Jonny Buckland a bubeník Will Champion.

Dnes majú za sebou 17 miliónov predaných nosičov, štyri ceny Grammy a uznanie kritikov i fanúšikov. V súčasnosti je v obchodoch ich nový album X&Y, na ktorom pracovali 18 mesiacov. "Album viem urobiť iba tak, že ním žijem, každý deň ním dýcham - až pokým nie je hotový," vysvetľuje svoju prácu Chris Martin. "Nechceli sme vypustiť niečo, čo nebude hotové. Napokon, na náš prvý album sme potrebovali 22 rokov," objasňuje rok a pol trvajúcu prácu na ich aktuálnom CD.

Každý nový album, ktorý Coldplay vydajú, je pre poslucháčov zážitkom. No cenia si ho aj kolegovia z hudobnej scény. "Všetci sme fanúšikmi Coldplay. My si kupujeme ich albumy, oni si kupujú naše," vraví Noel Galagher z kapely Oasis.

Uznanie a sláva im však nestúpli do hlavy. "Všetko je podriadené pojmu celebrita. Výborné veci zostávajú odignorované, pretože nie sú dosť známe, ale zato každý vie, kto s kým chodí," posťažoval si veľký fanúšik čokolády a mliečnych koktailov Chris Martin. Asi vie, o čom hovorí, veď po narodení dcérky Apple sa spolu s manželkou stal ľahkou korisťou bulvárnej tlače celého sveta. (tp)

Coldplay - Speed Of Sound

How long before I get in

Before it starts before I begin

How long before you decide or

Before I know what it feels like

Where to, where do I go?

If you never try then you'll never know

How long do I have to climb

Up on the side of this mountain of mine

Look up, I look up at night

Planets are moving at the speed of light

Climb up, up in the trees

Every chance that you get is a chance you seize

How long am I gonna stand

With my head stuck under the sand

I start before I can stop or

Before I see things the right way up

All that noise and all that sound

All those places I got found

And birds go flying at the speed of sound

To show you how it all began

Birds come flying from the underground

If you could see it then you'd understand

Ideas that you'll never find

All the inventors could never design

The buildings that you put up

Japan and China all light up

A sign that I couldn't read

or a light, that I couldn't see

Some things you have to believe

When others are puzzles, puzzling me

All that noise and all that sound

All those places I got found

And birds go flying at the speed of sound

To show you how it all began

Birds came flying from the underground

If you could see it then you'd understand

Oh, when you see it then you'll understand

All those signs I knew what they meant

Somethings you can't invent

Some get made, and some get sent

And birds gone flying at the speed of sound

To show you how it all began

Birds came flying from the underground

If you could see it then you'd understand

Oh, when you see it then you'll understand

Coldplay - Rýchlosť zvuku

Ako dlho ešte, kým sa dostanem dnu?

Kým sa to začne, kým ja začnem?

Ako dlho, kým sa rozhodneš?

Kým zistím, aké to naozaj je?

Kam ideme, kam idem?

Ak to nikdy nevyskúšaš, nedozvieš sa...

Ako dlho mám ešte liezť

nahor, upätím tohto môjho kopca?

Pozerám hore, nočná obloha.

Planéty sa pohybujú rýchlosťou svetla.

Leziem nahor, do korún stromov,

každá šanca, ktorú dostaneš, je šanca, ktorú schmatneš.

Ako dlho budem ešte stáť

s hlavou strčenou v piesku?

Začnem skôr, než môžem skončiť,

kým uvidím veci v správnom svetle.

Všetok ten hluk, všetok ten zvuk,

všetky tie miesta, ktoré som našiel.

A vtáky lietajú rýchlosťou zvuku,

aby ti ukázali, ako sa to všetko začalo.

Vtáky vyletujú spod zeme,

ak to uvidíš, pochopíš...

Myšlienky, ktoré nikdy neobjavíš,

ktoré všetci mudrci nedokážu vymyslieť.

Budovy, ktoré staviaš,

Japonsko a Čína úplne vysvietené.

Znamenie, ktoré som nedokázal prečítať

alebo svetlo, ktoré som nevidel.

Niektorým veciam proste musíš veriť,

ale ostatné sú hádanky a mätú ma...

Všetok ten hluk, všetok ten zvuk,

všetky tie miesta, ktoré som našiel.

A vtáky lietajú rýchlosťou zvuku,

aby ti ukázali, ako to všetko začalo.

Vtáky vyletujú spod zeme,

ak to uvidíš, pochopíš,

oh, keď to uvidíš, potom pochopíš.

Všetky tie veci, vedel som, čo znamenajú.

Niektoré veci nevymyslíš.

Niektoré sa urobia, niektoré sú k nám zaslané.

A vtáky lietajú rýchlosťou zvuku,

aby ti ukázali, ako sa to všetko začalo.

Vtáky vyletujú spod zeme,

ak to uvidíš, pochopíš,

oh, keď to uvidíš, potom pochopíš.