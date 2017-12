Kirk a Michael Douglasovci odhalia svoj vzťah v dokumente

Los Angeles 19. júla (TASR) - Ak by sa mal výraz "hollywoodska kráľovská rodina" k niekomu priradiť, určite by to boli Kirk a Michael Douglasovci.

19. júl 2005 o 10:00 TASR

Písmo: A - | A + 0 Vo veku 88 rokov je Kirk jedným z posledných z éry zlatých idolov a jeho 60-ročný syn Michael patrí k najpopulárnejším mužom súčasnej Ameriky. Obidvaja získali Oscarov za svoje filmy a ocenenia za humanitárne snahy. Je medzi nimi puto, láska aj konflikty, ako medzi väčšinou otcov a synov. Toto puto odhalia v dokumente režiséra Leeho Granta A father...a son...once upon a time in Hollywood (Otec...syn...vtedy v Hollywoode), ktorý bude mať premiéru 13. augusta v televízii HBO. Na minulotýždňovom stretnutí televíznych kritikov v Los Angeles Kirk vyhlásil, že vďaka dokumentu sa niečo naučil o synovi a určite aj Michael niečo o ňom. Ako sa to už bežne stáva v rodinách, vzťah dvoch mužov nebol vždy ľahký. Problémy sa zväčšovali hlavne Kirkovou slávou, imidžom a sukničkárstvom a neskôr aj Michaelovým problémom s alkoholom. Michael vyhlásil, že ich vzťah sa zmenil v roku 1991, keď Kirk prežil pád helikoptéry. Zranenia mali vplyv na Kirkov pohľad na život. Kirk za svoj najväčší životný úspech považuje znovunadviazanie vzťahov so svojimi štyrmi synmi.