Zomrela herečka a speváčka Zuzana Burianová, účinkovala v divadle Semafor

PRAHA. Vo veku 75 rokov zomrela česká herečka a speváčka Zuzana Burianová. Pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Český rozhlas Radiožurnál to v utorok potvrdil riaditeľ pražského divadla Semafor Jiří Suchý.

Práve tam sa Burianová v 60. rokoch preslávila. Účinkovala napríklad v predstaveniach Jonáš a tingltangl, Kdyby tisíc klarinetů, Benefice alebo Člověk z půdy. "Zuzana vedela spievať, pomerne slušne intonovala a navyše mala svoj osobitý prejav, ktorý sa k nej nie celkom hodil," spomína na zosnulú umelkyňu Suchý.

Burianová neskôr vystupovala tiež s Jiřím Grossmannom a Miloslavom Šimekom.

Naspievala niekoľko populárnych piesní - Ano, pane Jiří, Co jsem všechno ztratila, Máš už jít, To nám, slečno, nedělejte či Tance stárnou a my ne. Počuť ju možno aj na albume Kukátko (1983) od folkového dua Miroslav Paleček & Michael Janík.

Pred kamerou stvárnila viacero drobných úloh. Diváci si ju môžu pamätať z televíznych seriálov Nemocnice na kraji města a Návštěvníci, ako aj z filmov Fantom Morrisvillu, Prodavač humoru alebo Vesničko má středisková.

Prvým manželom Zuzany Burianovej bol slovenský režisér Ján Roháč, ktorý zomrel v roku 1980. Burianová od 90. rokov až do svojej smrti žila vo Švajčiarsku. Zanechala po sebe dcéru.