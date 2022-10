Kultúrne tipy: Sting sa vracia do Bratislavy naživo, Varga na fotografiách, Meky na výstave

Kam za kultúrou od 28. októbra do 4. novembra.

Koncert Stinga

30. októbra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

Sedemnásťnásobný držiteľ hudobných cien Grammy sa po troch rokoch vracia do Bratislavy. V rámci turné My Songs sa predstaví so skladbami, ktoré napísal počas celej svojej kariéry, možno sa tešiť na hity Shape of My Heart, Roxanne, Englishman in New York, Every Breath You Take či Message in a Bottle.

Predskokanom bude jeho prvorodený syn Joe Sumner.

Na konci septembra sa Sting s úspechom predstavil v Košiciach. (zdroj: Peter Ivan)

Hommage à Marián Varga

29. október 2022 – 29. január 2023 v Danubiane v Bratislave

Marián Varga bol inšpiráciou nielen pre hudobný svet, ale svojím magickým zjavom a prednesom zaujímal aj fotografov. Táto výstava je toho dôkazom.

Budú na nej snímky 75 českých a slovenských fotografov, ktorí od 60. rokov 20. storočia až do roku 2017 zaznamenávali život jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej scény.

Marián Varga fascinoval aj svojím zjavom. (zdroj: Danubiana)

Výstava Miro Žbirka: Roky a dni

od 20. októbra v historickej budove Národného múzea v Prahe