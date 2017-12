V Hollywoode sa špekuluje o pokračovaní filmu ET mimozemšťan

19. júl 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Najslávnejší mimozemšťan všetkých čias - ET sa podľa všetkého vráti na Zem. Po prvý raz sa drobný ET objavil na televíznej obrazovke pred dvadsiatimi rokmi a získal si srdcia všetkých divákov. Vo filme z roku 1982 vtedy malú Gertie stvárnila hviezda svetového formátu Drew Barrymore. Dnes herečka, ktorá mala vtedy iba šesť rokov, rokuje s režisérom filmu Stevenom Spielbergom o natočení pokračovania. Spielberg si vraj najskôr myslel, že herečka iba žartuje, údajne už ale začal nad pokračovaním uvažovať tiež.

V novom filme o mimozemšťanovi by sa teda ET mohol stretnúť so svojim priateľom Elliottom, ktorý už medzičasom dospel. Zatiaľ nie je známe, kto s pôvodného obsadenia by sa mohol na filme podieľať. 30-ročná Drew Barrymore ale zrejme úlohu dostane. Začiatkom tohto roku sa okrem toho vyjadrila, že svoju hereckú kariéru neobetuje rodine a zatiaľ si ju neplánuje založiť.