Odchádzajúca šéfka Činohry SND: Nevieme, či zostane niekto, kto bude predávať vstupenky

Miriam Kičiňová by ponuku ministerky dočasne viesť SND odmietla.

Postu riaditeľky Činohry Slovenského národného divadla sa vzdala potom, ako ministerka kultúry odvolala generálneho riaditeľa Mateja Drličku. V SND teraz zostáva na pozícii dramaturgičky a obáva sa, ako bude vyzerať najbližšia premiéra a či na ňu vôbec niekto bude predávať vstupenky.

Za udalosťami, ktoré predchádzali jej odchodu, vidí silný politický tlak.

"Bola by som ale rada, ak by verejnosť pochopila, čo sa na našej kauze odhalilo. Že politika si k ľuďom alebo k inštitúciám môže dovoliť nezdravo veľa. Každý, kto má možnosť kupovať si politický vplyv, môže ovplyvniť chod inštitúcií, ktoré by mali fungovať samostatne a nezávisle. To je veľmi zlá správa," vraví MIRIAM KIČIŇOVÁ.

Ako ste sa dozvedeli o tom, čo sa stalo v Budapešti?

Minulý piatok som si našla neprijatý hovor od Mateja Drličku. Hneď po skončení skúšky som mu volala, no vtedy mi už len odpísal, že je u ministerky. Podrobnosti sme si povedali v piatok popoludní v divadle a už sme mohli len čakať, čo sa bude diať.

Na mediálnom brífingu v utorok, ktorý zvolal po jeho odvolaní z funkcie, hovoril o šikane zo strany štátu. Neustále sa opakujúce kontroly, tlak zo strany poslancov kultúrneho a mediálneho parlamentného výboru. Čakali ste, že práve tento nevydarený vtip bude zlomovým momentom?

Nie. Takáto malá chyba sa mi videla byť nezmyselná zámienka na prijatie demisie. Žiaľ, odkedy pán poslanec Šeliga zadefinoval jeho vtip ako hejt a útok na poslancov, stal sa z toho oveľa vážnejší problém.

Ako divadelníčka som zvyknutá, že každá veta má svoj podtext. Podtext vety, ktorú Maťo vyslovil, bol pritom úplne iný, než mu poslanci prisúdili.

Aký?