Marilyn Manson natáča film

BRATISLAVA 19. júla (SITA) -Známy "sweet dream" rocker Marilyn Manson vstupuje do filmového priemyslu. Informoval o tom portál WENN. "Horúcim" filmom chce predstaviť seba a uskutočniť svoje sny. Na svojej ...

19. júl 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) -Známy "sweet dream" rocker Marilyn Manson vstupuje do filmového priemyslu. Informoval o tom portál WENN. "Horúcim" filmom chce predstaviť seba a uskutočniť svoje sny. Na svojej webstránke už zverejnil niekoľko bizarných filmov. Jedným z nich je "Phantasmagoria- Visions of Lewis Carroll", ktorý skúma ducha tohto spisovateľa, autora knihy pre deti Alica v krajine zázrakov. Vo filme sa objavuje aj niekoľko lesbických scén. Ako sa Manson sám vyjadril, "sú to vízie Lewisa Carrolla a toho hrám samozrejme ja. Obe dievčatá, Tweedle Dee a Dum, sú dvojičky, ktoré sa spolu milujú. Rád spĺňam sny."

Kontroverzný spevák je známy nie len svojou osobitou hudbou. Jeho meno vzniklo spojením mena krásky 60-tych rokov (Marilyn) a známeho masového vraha (Manson). Preslávený je najmä svojím satanizmom a neošúchaným rockom.