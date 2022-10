Lukáš Onderčanin: Moskve sa muselo páčiť, keď prišli Slováci a ponúkli sa jej vybudovať raj

V Kirgizsku na nich najprv čakali choroby, potom Stalinove čistky.

LUKÁŠ ONDERČANIN prežíva klasickú údel novinára. To znamená, že aj keď je na dovolenke a mohol by oddychovať, nad všetkým čo vidí, uvažuje ako nad potenciálnym článkom.

To sa mu stalo aj v Kirgizsku, s tým rozdielom, že mal rovno námet na knihu.

Vo vydavateľstve Absynt vyšla pod názvom Utópia v Leninovej záhrade a v literárnej súťaži Anasoft Litera získala cenu čitateľov. Písal v nej o Slovákoch, ktorí sa v roku 1925 pod vplyvom veľkých ekonomických problémov vybrali do Kirgizska budovať socialistický raj. Zanechali tu všetko a verili, že tam ďaleko medzi ťavami sa ho raz dožijú.

Mnohí boli oklamaní. Mnohých miesto krásnych domov a dobrej práce čakali choroby a smrť. Mnohí sa stali obeťou udávania a brutálnych politických čistiek. Reportér denníka SME si však myslí, že pri tomto projekte, o ktorom dnes už málokto tuší, sa prejavilo aj niekoľko pozitívnych a pekných vecí.

Kedy ste si uvedomili, že ste narazili na niečo, čo si vyžaduje viac ako jeden článok?

Prelomový bol možno výlet, na ktorý sme šli s kamarátmi. Keď som im hovoril, že tu kedysi žilo viac ako 1200 Čechov a Slovákov, ktorí prišli budovať hlavné mesto Biškek, zostali veľmi prekvapení. Až fascinovaní. Nikdy o tom nepočuli. Pochopiteľne, pre mladšiu generáciu je nejaký komunistický projekt neznámou témou. Takže ma povzbudzovali, aby som o ňom napísal viac. Je to super vec, vraveli mi. Mali pravdu, tento príbeh mal toľko vrstiev a toľko odbočiek, že by bola škoda skrátiť ho na novinovú dvojstranu.

Pamätáte si, kde ste narazili na prvé stopy po tomto projekte?

Aj v SME vyšli nejaké články. Zapamätal som si, že aj Alexander Dubček vyrastal v Kirgizsku a bol medzi členmi družstva. A keď som si potom prečítal jednu dizertačnú prácu, vravel som si, že sa do tejto komúny pôjdem pozrieť. Vtedy s kamarátmi sme to nakoniec nestihli, nemali sme už na to energiu, ale rád som sa tam vrátil. Už s tým, že som mal naplánovanú návštevu archívu a stretnutia s potomkami tých, čo to zažili.

Prepadli ste niekedy snom o utópii?

Áno, človek má niekedy chuť oddýchnuť si od starostí a predstavuje si spoločnosť, kde by to bolo možné. A naozaj, a myšlienka Interhelpa mohla byť veľmi pekná, keby fungovala. Myslím si však, že podobné projekty sú veľmi často odsúdené k záhube. Buď preto, že nie sú pre každého, alebo jednoducho preto, že ich zabrzdí ľudská nátura. Akokoľvek mohlo byť všetko premyslené a naplánované, nič z toho neplatí, ak do toho vstúpi chamtivosť a karierizmus.

Čiže aj rovnosť zostala len na papieri.

Ťažko sa dá navrhnúť spoločnosť bez toho, že by v nej niekto rozhodoval. Vždy musia mať niektorí vyššie postavenie ako ostatní.