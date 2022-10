Sväťo Malachovský: Keď sa poriadne vytočím, stojí to za to

Vyrastal v opere a vždy chcel byť hercom alebo spevákom. Ak by v štrnástich neráčkoval, prihlásil by sa na herectvo a nie na operný spev. Napokon sa aj tak stal hercom a spieva si už len v aute.

SVÄŤO MALACHOVSKÝ bude v novom komediálnom seriáli Chatári hrať prchkého podnikateľa a spoločnú s ním nemá len záľubu v chalupárstve ale aj workoholizmus a to, že keď sa pohár jeho trpezlivosti naplní, stačí bezvýznamný podnet a predvedie scénu hodnú Oscara.

V poslednej dobe ste sa od komických úloh prepracovali k dramatickým (Známi neznámi, Ultimátum) a v rozhovore pre SME ste pred časom povedali, že vás táto poloha chytila a nebudete sa jej už vyhýbať. Ako to aktuálne vyzerá s dramatickými rolami?

Stále moja odpoveď platí - tie vážnejšie postavy ma bavia, sú pre mňa výzvou a každá z nich je pre mňa novou skúsenosťou. Neznamená to však, že komediálny žáner som vymenil, naopak, myslím si, že na Slovensku je veľmi veľa skvelých dramatických hercov a ja nemám v úmysle im niekedy konkurovať. Je to vždy len chvíľkový odskok do iného žánru a je pre mňa osviežením.

Chatári sú však komediálny seriál z pera vychyteného českého autora Petra Kolečka. Aký druh humoru to bude? Budú mu Slováci rozumieť?

Vkus slovenského diváka si po mnohoročných skúsenostiach nedovolím odhadnúť. Je to asi vždy mix mnohých dobre namiešaných drobností, ktoré do seba zapadnú a u divákov zafungujú. Nám, tvorcom, vždy len zostáva dúfať, že sme ten mix namiešali v správnych pomeroch.

Seriál je o rôznorodej komunite ľudí, pre ktorých je chalupa koníčkom a životným štýlom. Za socializmu bývalo bežné, že ľudia žili jeden život v práci a potom utekali na chalupy a tam sa slobodne realizovali. Vy ste na tom boli ako?

Mali sme chalupu - rodný dom nášho ocina v Badíne pri Banskej Bystrici, a celý život chodíme na chatu do prekrásneho prostredia na Podbanskom na úpätí Tatier. Preto mi je táto téma blízka, rozumiem jej, rozumiem aj zanietenosti človeka pre takýto koníček - do istej miery ho zdieľam tiež.

Váš kolega Vlado Kobielsky sa pred časom v rozhovore sťažoval, že dnes už sa o svojej záľube v záhradke ani nemá s kým porozprávať, iba s Janom Koleníkom. Ani s vami by sa nemal o čom?

Myslím, že na túto tému som dobrý partner do debaty.

Ste aj manuálne zručný, ten typ, čo chodí po chalupe či byte so šraubovákom a hľadá, čo by ešte vylepšil?

Tieto manuálno-kutilské veci zvládam a mám ich rád. Púšťam sa do vecí s odhodlaním zvíťaziť a väčšinou sa mi to darí. Mám však hranice za ktoré nejdem - viem odhadnúť svoje zručnosti, takže pri elektroinštalačných rozvodoch budem radšej len asistovať.

V seriáli hráte podnikateľa, ktorý pred ostatnými predstiera chudobu, lebo sa obáva, že závisť ohrozí jeho dobré vzťahy. Máte aj vy osobne takú skúsenosť?