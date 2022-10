Drlička: Povedal som vetu, ktorá pôsobí po vytrhnutí z kontextu hrôzostrašne

Štatutár chodí prosiť o peniaze, lebo nemá na mzdy, hovorí.

MATEJ DRLIČKA končí ako riaditeľ Slovenského národného divadla (SND). Odvolala ho ministerka Natália Milanová (OĽaNO) po výrokoch na konferencii v Budapešti. Za Drličku sa postavili herci aj zamestnanci divadla, ktorí spisujú petíciu, aby so svojím tímom vo funkcii nakoniec zostal.

Odvolaný riaditeľ v rozhovore vysvetľuje, aký tlak pociťoval zo strany poslancov mediálneho výboru, prečo ho šikanovali a aký je stav financovania inštitúcií, ako je SND.

Keď ste ponúkli svoju rezignáciu, čítala som článok, že ste "želali smrť poslancom po nejakých výrokoch". Potom som si vypočula celú pasáž na videu a zistila som, že to bol nevtipný, nevydarený, sarkastický bonmot, ktorý v tej vete nebol vôbec podstatný. Bolo to dôvodom na rezignáciu?

Spomínaná konferencia bola vysielaná na YouTube kanáli Opera Europe, ktorá má priemernú sledovanosť sedem ľudí. Niekto si však dal tú prácu, sledoval to, vystihol úsek a poslal to údajne všetkým členom vlády a poslancom mediálneho výboru.

Keď bola táto veta vytrhnutá z kontextu a preložená do slovenčiny, nemal som inú možnosť, ako ponúknuť svoju demisiu. Mohol som to zložito vysvetľovať, ale pôsobilo by to neuveriteľne, takže som zvolil túto cestu. Riadil som SND, mal som ísť príkladom, a tak som sa ospravedlnil a ponúkol som demisiu.

Vaše vyjadrenie prišlo v klíme, kde sa napríklad Boris Kollár (Sme rodina) vozil počas lockdownu s priateľkou v aute a tvrdil, že išiel len do lekárne, alebo kde Igor Matovič (OĽaNO) hovorí v parlamente o buzerantoch a dávaní dole novinárov. Mohol byť váš výrok pre niektorých nepochopiteľný?

Vnútorne sa na seba hnevám, pretože sa na mňa približne pol roka viedla poľovačka a bolo to úplne zjavné. Len čo som sa dotkol sólistického ansámblu v Opere SND, si skupina odídených zamestnancov našla silný ohlas v skupine poslancov primárne v mediálnom parlamentnom výbore, čo spustilo skutočné šikanovanie zo strany štátu.

Bolo iba otázkou času, kedy urobím nejakú chybu. Chodila nám jedna kontrola za druhou. Vždy však dopadli v náš prospech. Dostávali sme desiatky až stovky otázok cez infozákon a predvolávania na kultúrne výbory.

Tú hlúpu chybu som urobil na konferencii a nevedel som, že sa vysiela online. Mal som pocit, že sedíme s kolegami v relatívne malom priestore. V dobrej nálade sme sa rozprávali o problémoch, ktoré si so sólistami zažili všetci v divadlách. Tak ako som ja išiel politikom vysvetľovať prepúšťanie sólistov, to isté robili kolegovia v Prahe, Budapešti, vo Varšave, skrátka všade.

Na konferencii som sa jednoducho neovládol a povedal som vetu, ktorá vytrhnutá z kontextu pôsobí hrôzostrašne. Takže sa na seba hnevám a neviem, ako to v tejto chvíli odčiniť.

Nedarovali ste dôvod na odvolanie politikom príliš ľahko? Zároveň s tým ste nepodali dve majetkové priznania do parlamentu. Hovoríte, že je to banalita a nevedeli ste o tom. Vedeli ste však, že poslanci čakajú na zámienku, kým vás môžu odvolať.

Asi áno, hnevám sa na seba. Strážil som si veľké veci. Strážil som si, aby sa u nás robili verejné obstarávania podľa zákona, bol som "pápežskejší" než pápež v mnohých oblastiach.

Veľmi dôsledne som pozoroval, ako moji ľudia pracujú. Dbali sme na všetko. Potom som prehliadol osobné veci, ako je majetkové priznanie, ktoré som duplicitne podal na ministerstvo kultúry. Z toho pramení celá moja nevedomosť.

Nechápal som, prečo mi píšu z Národnej rady, že som nepodal majetkové priznanie. Odpísal som im, že som poslal majetkové priznanie môjmu zriaďovateľovi.

V momente, keď som pochopil, že chcú duplicitné majetkové priznanie, bolo už neskoro, pretože sa proti mne viedlo konanie. Na to konanie prišiel pán poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) a podľa toho, čo som počul od ostatných poslancov, veľmi vehementne presadzoval, že musím odísť.

Na tlačovke ste povedali, že nie ste apolitická inštitúcia a politici zasahujú do vašej práce. Videla som výbor pre kultúru a médiá, keď sa riešili spomínaní sólisti. Tam na vás dosť nevyberaným spôsobom hulákali poslanci Pročko, Jana Vaľová (Smer) aj Monika Kozelová (OĽaNO) a ďalší. Ako poslanci majú právo informovať sa. V čom vám zasahovali do práce?