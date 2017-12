Robbie Williams bude sa novom albume spievať reggae

19. júl 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Na novom albume britského speváka Robbieho Williamsa majú byť aj rytmy príbuzné hudbe kráľa reggae Boba Marleyho. Williamsov najnovší album s názvom Intensive Care bude podľa denníka The Sun pre fanúšikov obrovským prekvapením. "Robbie začal počúvať dosť reggae a to ho priviedlo na myšlienku, aby to vyskúšal," uviedol nemenovaný zdroj. Na pulty predajní sa má album dostať v októbri. V rovnakom čase sa na trhu objaví aj prvý singel k albumu. Zdroj okrem iného dodal, že keď mu spevák spieval skladby z pripravovaného albumu po prvý raz, mal pocit, akoby počul Marleyho.