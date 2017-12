Marilyn Manson v múzeu

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Galéria Ludwig Galerie Schloss Oberhausen v Nemecku vystavila fotografie Marylina Mansona, ktoré urobil viedenský umelec Gottfired Helnwein pre projekt The golden age of grotesque.

19. júl 2005 o 15:30 SITA

Takto si Marylinovi fanúšikovia môžu speváka užiť nie len na koncertnej šnúre v Nemecku, ale aj v spomínanej galérii a to až do 13. októbra. V sérii fotiek Gottfried Helnwein - Beautiful Children je 10 Mansonových portrétov. The golden age je monumentálna séria obrázkov, na ktorých sa Manson mení v rôznych maskách až na nepoznanie. Helnwein je známy najmä svojimi realistickými a provokujúcimi výtvormi. Manson svoj záujem o jeho diela zdôvodňuje tým, že témy ako Hollywood 30. rokov a groteska ho inšpirujú. Pre časopis Spiegel povedal, že "umelec, ktorý neprovokuje, nie je viditeľný. Umenie, ktoré nevyvoláva žiadne prudké reakcie, pocity, nemá žiadnu hodnotu."

Na výstave je možné vidieť tiež nemeckú skupinu Rammstein, Micka Jaggera a Michaela Jacksona.