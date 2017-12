Madonna prezradí tajomstvo

19. júl 2005 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Kráľovná pop-music Madonna koncom roka vydá nový dokument zo svojho súkromia. Pod názvom Im going to tell you a secret zverejní príbehy o začiatku svojej kariéry, o poslednom turné, ale aj o návšteve kabalistického centra v Izraeli. Naposledy sa so svojím súkromím speváčka pochválila vo filme In bed with Madonna. Taktiež spolu so svojimi dvoma deťmi a manželom nafotila sériu fotografií pre prestížny časopis Vogue v anglickom vidieckom sídle, na ktorých pózuje v štýle britskej aristokracie, ale aj pri kŕmení sliepok. Údajne sa speváčka učí tiež strieľať a jazdiť na koni. Informovala o tom nemecká stanica