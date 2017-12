Kidmanovej manželstvo stroskotalo, lebo odmietla scientológiu

19. júl 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Za rozvod Nicole Kidmanovej a herca Toma Cruisea je zodpovedná kontroverzná viera známa ako scinetológia. Tvrdí to svetoznáma herečka Nicole. Keď sa sama rozhodla scientológie vzdať, Cruise to nedokázal pochopiť. Problémy, ktoré jej rozhodnutie spôsobilo, napokon viedli k ich rozvodu v roku 2001. Herečkin odklon a odchod z cirkvi pobúril jej starších členov a tí si želali, aby sa o jej rozhodnutí nehovorilo. Zastávali totiž názor, že to nebude pre cirkev dobrá reklama. "Keď sa moje manželstvo s Tomom rozpadlo, bola som z toho dosť zničená," zaspomínala si na obdobie spred štyroch rokov Kidmanová. Informácie uverejnil britský denník Daily Mirror.