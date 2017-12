Dustin Hoffman a Robin Williams bojujú o rolu homosexuála

19. júl 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA) - Hviezdy filmového plátna a kolegovia - Robin Williams a Dustin Hoffman sa sporia, pretože každý z nich chce získať úlohu v novom filme Liberace. Obe hviezdy chcú vo filme hrať, no ani jedna nedokáže ustúpiť. Producent filmu Cary Woods favorizuje Hoffmana, ale rodina klaviristu, o ktorom má film byť, preferuje komika Williamsa. Držiteľ Oscara Dustin Hoffman nechce šancu zahrať si slávneho homosexuála prepásť, ale pre Williamsa by to bola tiež výnimočná príležitosť, ako sa pripomenúť. "Dustin Hoffman po tej práci naozaj túži a je pripravený schudnúť štrnásť kilogramov, aby rolu vo filme Liberace získal," povedal producent, ktorý ale dodal, že Hoffman je extrémne prieberčivý a aj preto v živote natočil tak málo filmov.