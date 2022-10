Časy jeho najväčšej slávy sú už minulosťou, ale Sting do nich dokázal publikum preniesť

V Bratislave ponúkol veľké hity, zahral pieseň aj pre Ukrajinu a iránske ženy.

BRATISLAVA. Má vyše sedemdesiat a charizmy stále na rozdávanie. Do Bratislavy prišiel Sting. Hviezda z čias, ktoré, mohlo by sa zdať, už uplynuli. Veď s kapelou The Police začínal pred štyridsiatimi piatimi rokmi. Ale to množstvo dobrých pesničiek už sedemnásťnásobnému držiteľovi ceny Grammy nikto neodpára. Stále sú jeho. A vie ich naďalej podávať so zanietením a energicky, akoby ho vek nijako neobmedzoval. Preto si Sting v nedeľu v Bratislave vyslúžil ovácie publika.

Úloha predskakovať hviezde koncertu pripadla Stingovmu synovi Joeovi Sumnerovi. Nevďačná úloha. Mal však výhodu, pretože publikum, ktoré bolo podobne rôznorodé ako Stingova hudba, bolo dobre naladené.