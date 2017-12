Hip-hop som považoval za šrot

Lonely Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, for my owwnnn I'm so lonely, I'm still lonely I have nobody, For my owwnnn, Im so lonely, Yo This one here, goes out to all my playas out there man Ya kno That got that one good girl dawg That's always been there man Like, took all the bullshit And then one day she cant take it no more and decides to leave Yea I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side Coulda sworn I was dreamin, for her I was feenin' So I hadda take a little ride Back tracking on these few years Tryna figure out what I do to make it go bad Cuz ever since my girl left me My whole life came crashin And I'm So... Lonely (So lonely), Im Mr. Lonely (Mr. Lonely) I have nobody (I have nobody) For my own (To call my own girl) Cant belive I hadda girl like you and I just let you walk right outta my life After all I put you through You still stuck around and stayed by my side What really hurt me is I broke your heart Baby you a good girl and I had no right I really wanna make things right Cuz without you in my life girl I'm So... Been all about the world Ain't ever met a girl that can take the things that you've been through Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you Cuz aint nowhere in the globe id rather be Ain't noone in the globe id rather see Then the girl of my dreams that made me be So happy but now so lonely Never thought that id be alone I didnt hope you'd be gone this long I jus want you to call my phone So stop playing girl and come on home (come on home) Baby girl I didn't mean to shout I want me and you to work it out I never wished that I would hurt my baby And its drivin me crazy cuz I'm So I'm so lonely (so lonely) (lonely) (so Lonely) [so lonely] (Mr. Lonely) [lonely] (so lonely) [so lonely] (so lonely) [lonely] (so lonely) [so lonely] (so lonely) Mr. Lonely

Osamelý Osamelý, som pán Osamelý, nemám nikoho sám pre seba. Som taký osamelý, stále osamelý, nemám nikoho sám pre seba, som taký osamelý. Jo, táto tu, tá ide na všetky moje pláže, človeče, vieš, tá ale je, tá dobrá kočka, tá tu vždy bola, uverila všetkým tým kravinám, a potom jedného dňa už ich mala dosť a odišla. Hej, Zobudil som sa hlboko v noci a všimol si, že moja baba nie je pri mne, prisahal by som, že sa mi to snívalo, smútil som za ňou, tak som sa musel vydať na cestu, po stopách posledných rokov. Snažil som sa vymyslieť, čo spraviť, aby sa to pokašľalo, lebo odkedy ma opustila priateľka, celý život sa mi zrútil, a som taký.... Osamelý (taký osamelý), som pán Osamelý (pán Osamelý), Nemám nikoho (nemám nikoho), sám pre seba (za výlučnú priateľku). Nemôžem uveriť, že som mal priateľku ako si ty, a nechal som ju odísť, po všetkom, čo som ti urobil, stále si bola pri mne, po mojom boku. Naozaj ma vzalo, ako som ti zlomil srdce, láska, si dobrá baba a ja som nemal právo, fakt chcem tie veci napraviť, lebo bez teba je môj život taký.... Prešiel som celý svet, nikdy som nestretol takú kočku, ktorá by veci zvládla tak ako ty. Neveril by som, že príde deň, keď sa vzoprieš a utečieš a ja ťa budem naháňať, lebo neexistuje na svete miesto, kde by som bol radšej a neexistuje nikto, koho by som videl radšej, ako dievča mojich snov, ktoré ma urobilo takým šťastným, ale teraz takým osamelým. Nikdy by som nepomyslel, že budem sám, nedúfal som, že odídeš na tak dlho, chcem len, aby si mi zavolala, tak sa už nezahrávaj a poď pekne domov (poď domov). Láska moja, nechcel som kričať, chcem, aby sme si to vyriešili, nikdy som netúžil ublížiť mojej láske, a idem sa zblázniť, lebo som taký... Som taký osamelý (taký osamelý) (osamelý), (taký osamelý) [taký osamelý], (pán Osamelý), [osamelý], (taký osamelý) [taký osamelý], (taký osamelý) [osamelý], (taký osamelý) [taký osamelý], (taký osamelý) Pán Osamelý