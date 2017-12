Žákovic Open: malý brat Pohody Pohody

Ani tento víkend nezostane Slovensko bez ponuky kvalitnej hudby na letných festivaloch.

20. júl 2005 o 8:50

Žákovic Open

"Cítime, že náš festival je akýmsi malým bratom Pohody. Mišo Kaščák robí festival so srdcom a to chceme aj my, aj keď v oveľa menšej miere," hovorí Yxo, člen bratislavskej skupiny Hex o dvojdňovej hudobnej akcii Žákovic Open, ktorá sa v piatok a sobotu uskutoční v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Festival vznikol z nezáväzného "kamarádšaftského" hrania skupiny Hex v miestnej krčme Pod orechom, ktoré prerástlo do pravidelnej prehliadky. Okrem skupiny Hex, ktorá je každoročným účastníkom, sa predstavia kapely Para, Zóna A, Tornádo Lue, Ska-pra Šupina, Le Payaco alebo Vetroplach. Z Česka zavíta Švihadlo, na záver zahrá DJ Robo Gregor.

Novinkou je piatkový program, v ktorom sa predstaví James Ashan, Puding Pani Elvisovej alebo Mango Molas. Gramofónmi budú krútiť DJ Magálová. "Veľa ľudí prichádza na festival už deň predtým, aby si mohli postaviť stany. Tak sme sa pre nich rozhodli urobiť program," vysvetľuje organizátor, podľa ktorého vlani navštívilo akciu dvetisíc ľudí Už druhýkrát sa na miestom futbalovom ihrisku uskutoční aj Žákovic Cup 2005.

Mužstvo hudobníkov a ich priateľov sa v piatok o piatej tentoraz postaví proti výberu futbalových internacionálov, v ktorom sa predstaví tréner reprezentácie Dušan Galis, Jozef Adamec, Laco Petráš, Dušan Tittel a mnoho ďalších bývalých skvelých futbalistov.

Summerbeach Rudava

Tri dni prevažne rockovej muziky a, ako organizátori sľubujú, "mega turnaj" v plážovom volejbale. Takto sa dá v skratke charakterizovať tohtoročný hudobno-športový open air festival Summerbeach Rudava 2005, ktorý sa uskutoční tento piatok, sobotu a nedeľu v Malých Levároch neďaleko Malaciek.

Predstaviť by sa mali kapely ako Polemic, Mňága a Žďorp z Česka, Desmod, Para, Puding Pani Elvisovej či Nocadeň. Zaujímavosťou je "súťaž" MakeZ Star, v ktorej dali organizátori priestor novým a neznámym kapelám. Priaznivci športu sa, okrem už spomínaného volejbalu, môžu navyše zabaviť počas turnaja vo vodnom póle. Pre najmenších bude pripravený detský kútik a pre priaznivcov tanečnej hudby zvláštny Tunnel Music Stage, ktorý sa bude niesť v rytmoch nu-jazzu, house-u a techna.

Zábavychtiví fanúšikovia sa do areálu dostanú kyvadlovou dopravou, ktorá bude premávať zo železničnej stanice Veľké Leváre, prípadne individuálne autom po trase Malacky, Veľké Leváre, Malé Leváre, rekreačné stredisko Rudava.

Nezabudnite si ale plavky, pretože k Rudave neodmysliteľne patrí kúpanie sa v priľahlom štrkovom jazere s pieskovými plážami.

Myjava Fest

V sobotu, v areáli amfiteátra Trnovce v Myjave, sa odohrá ďalší zo stále sa rozrastajúcej rodiny slovenských letných festivalov - Myjava Fest.

Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia prevažne slovenských kapiel, napríklad Slobodnej Európy, U.K.N.D., Arzénu, Gladiátoru, no organizátori sľubujú i hostí z Česka, momentálne veľmi úspešnú kapelu Chinaski. Zaujímavé môže byť vystúpenie superstarovského Sama Tomečka s kapelou Free Inna Cage.

Celý festival otvorí vystúpenie zostavy Street Spirit o 14.45 h.

Letná pauza

Tretí ročník hudobného festivalu Letná pauza sa odohrá tento víkend v sobotu v Bojniciach na futbalovom ihrisku "pod farou". Brány sa otvoria už o 13.00 h a od 14.00 h sa divákom predvedie celá plejáda zaujímavých interpretov. Predovšetkým to budú zoskupenia Cliché, Družina, Desmod a kultoví Modus či Vidiek. Celým programom by mal priaznivcov hudby sprevádzať kontroverzný tanečník Johny Mečoch.

Pre návštevníkov si organizátori pripravili aj vodný futbal a lezeckú stenu. O dobrú náladu sa navyše postará Dj Hoody.

Keďže sa bude celá akcia odohrávať priamo v meste Bojnice, organizátori svojim návštevníkom odporúčajú výlet do Bojnického zámku či známej zoologickej záhrady.

Viac informácií na www.zakovicopen.sk , www.rudava.sk, www.myjavafest.sk, www.letnapauza.sk .

(peb, tp)