FILMÁRI V PRÚDE

Šialenci z Kodane

Benátsky filmový festival pravidelne zaraďuje do hlavného programu aj výnimočné televízne seriály. Premiéru tu mali diela ako Olive Kitteridge, Mladý pápež, Geniálna priateľka, Our Souls at Night, ZeroZeroZero. Keď tohto roku benátska Mostra vo svetových premiérach predstavila nové seriály dvoch dánskych géniov: Kráľovstvo – Exodus Larsa von Triera a Copenhagen Cowboy Nicolasa Windinga Refna, sály praskali vo švíkoch.

Riget – Exodus

Najvýznamnejší dánsky filmár a jeden z najuznávanejších svetových tvorcov Lars von Trier (1956) od začiatku deväťdesiatych rokov vyvoláva svojimi nekompromisnými dielami rozruch, nadšenie i pobúrenie odborníkov aj fanúšikov. Europa, Prelomiť vlny, Tanečnica v tme, Dogville, Antichrist, Melancholia, Nymfomanka, Jack stavia dom prekvapujú, šokujú, posúvajú hranice mysliteľného.

V roku 1994 debutoval na televíznych obrazovkách štyrmi časťami seriálu Riget – Kráľovstvo o tajomnom a strašnom podhubí prestížnej kodanskej nemocnice Rigshospitalet. Každá mala dĺžku kratšieho celovečerného filmu, to však nebránilo uvádzať celý projekt aj v kinách.

Žáner, technológia a minutáž autorovi poskytli toľko slobody, že vznikla akási summa jeho poetiky, názorov a postojov, autorský manifest, ktorý veľkoryso ignoroval Dogme 95. Vzápätí sa stal kultom a pokračovanie v podobe druhej dávky štvorice viac než hodinových častí v roku 1997 fanúšikovia prijali s nadšením. Hoci Trier od začiatku netajil, že chce nakrútiť tri série, na záverečnú sme čakali štvrť storočia.

Riget - Exodus (zdroj: FOTO - MIAC)

Jedným, hoci rozhodne nie jediným z dôvodov dvadsaťpäťročnej prestávky bola podľa Triera smrť dvoch predstaviteľov dôležitých postáv, ktorá zrútila celý premyslený koncept a donútila ho začať odznova. Päť hodinových častí benátsky festival premietol ako jedno predstavenie s dvadsaťminútovou prestávkou v najväčšom kine Palabiennale. Voľné nezostalo ani jedno z 1700 sedadiel.

Na úvod sa nám z videozáznamu prihovoril sám autor, no viac ako obsah slov zapôsobil jeho zdravotný stav. Hoci len pred niekoľkými mesiacmi oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou, neovládateľné zášklby svalov a neustála silná triaška ho nielenže obmedzujú pri umeleckej práci, ale sťažujú mu i rozprávanie. Ktovie, ako by Kráľovstvo – Exodus vyznelo bez tohto šokujúceho začiatku, posúvajúceho entrée smerom k testamentu…