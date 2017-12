Madonna ukazuje novú stránku svojej osobnosti

20. júl 2005 o 8:40 TASR

New York 20. júla (TASR) - Madonna už nie je tou, ktorou bývala. A to je presne to o čo sa snaží. Bývalá "Material girl" trávi momentálne viac času so svojimi deťmi, ako na vystúpeniach. Namiesto mužov zbiera umenie a svoje kožené a čipkové výstrelky vymenila za zdržanlivé a slušné oblečenie.

Najnovšie vydanie časopisu Vogue prináša okrem dlhého rozhovoru s Madonnou aj fotografie z anglického vidieckeho sídla, v ktorom býva so svojím manželom režisérom Guyom Ritchiem a deťmi - osemročnou Lourdes a so štvorročným Roccom.

Na fotografiách kedysi škandálmi opradená speváčka kŕmi kurence na trávniku v Ashcombe a hrá sa so svojimi deťmi, oblečená v šatách v štýle Grace Kellyovej.

Taktiež dovolila po dlhom čase nazrieť do svojho svadobného albumu. Madonna a Ritchie sa vzali v decembri roku 2000.

46-ročná speváčka a herečka hovorí, že už nie je tou, čo bývala. Vyhlásila, že bola príliš sebecká a nemôže prežiť celý život v takom divokom štýle ako ho občas žila doteraz.

Madonna v súčasnosti pracuje na novom dokumente "Iďm going to tell you a secret" (Poviem vám tajomstvo), ktorý by mal byť hotový ešte tento rok.