Jakub Medvecký: Obchod na korze je dnes aktuálnejší ako v dobe vzniku

Scenárista slovenského kandidáta na Oscara hovorí o obľúbených filmoch.

Scenárista slovenského kandidáta na Oscara, filmu Obeť, JAKUB MEDVECKÝ namiesto filmovej klasiky odporúča vidieť najnovší film Martina McDonagha. On sám už pracuje na dvoch nových filmoch.

Ktorý film vás najviac ovplyvnil?

Článok pokračuje pod video reklamou

Z filmov, ktoré mám rád a ovplyvnili ma, by sa mi ťažko vyberal jeden jediný a tak si dovolím spomenúť film, ktorý som videl prvý krát len pred pár týždňami na benátskom filmovom festivale a zatiaľ ešte úplne neviem zhodnotiť, či a do akej miery ma autorsky či nebodaj ľudsky ovplyvní. (Bodaj by ovplyvnil!)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Režisér Kolenčík: Robocop na Miletičke, to by bol remake! Čítajte

Nový film Martina McDonagha The Banshees of Inisherin (Duchovia Inisherinu) ma úplne odzbrojil. Jednak svojou atmosférou, ale najmä schopnosťou pracovať s minimom motívov, ktoré sú zviazané a dávkované tak precízne, že udržia divácku pozornosť až do konca rozprávania.

Duchovia Inisherinu. (zdroj: Cinemart)

Navyše McDonagh nie je ani zďaleka tak doslovný ako pri svojich predchádzajúcich filmoch. Stále podáva divácky prístupný príbeh, no tentokrát je jeho rozprávanie vrstevnatejšie a koncentrovanejšie ako pri jeho predchádzajúcich snímkach. (V slovenských kinách uvidíme film v januári budúceho roka, pozn. red.)