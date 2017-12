Šmolkovia sú späť

20. júl 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA/AFP) - Šmolkovia, klasické modré kreslené postavičky, by po päťdesiatich rokoch od svojho stvorenia mali urobiť comeback v podobe hollywoodskeho 3-D filmu. Spoločnosť Paramount Pictures kúpila totiž na Šmolkov, ktorých v roku 1958 stvoril belgický cartoonista Peyo (vlastným menom Pierre Culliford), práva a chystá sa o nich nakrútiť trilógiu. Prvú časť trilógie by mali pre Paramount Pictures vyrobiť Jordan Kerner and Nicklodeon Movies. Do kín príde v roku 2008, teda na 50. narodeniny Šmolkov. Scenár k filmu by mal napísať Herb Ratner. Zamýšľaný dej filmu je však stále pokrytý rúškom tajomstva.

Hoci Šmolkovia vznikli už v roku 1958, preslávili sa až v 80. rokoch. V roku 1981 ich totiž začala vysielať televízna stanica NBC, ktorá z nich odvysielala 256 epizód.