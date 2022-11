Michael Myers a tí ostatní

Do kín vstupuje posledný Halloween.

Do kín vstupuje posledný Halloween, no o jeho „poslednosti“ môžeme mať oprávnené pochyby, keďže od sedemdesiatych rokov je to už trinásty diel. Mlčanlivý zabijak Michael Myers nie je sám. Kto by nepoznal Freddyho Kruegera alebo Jasona Voorheesa?

Čo je slasher?

Slasher alias vyvražďovačka je hororový podžáner, v ktorom – česť výnimkám – maskovaný šialenec zabíja tínedžerov. Niekedy identitu vraha poznáme od úvodných titulkov, inokedy sa dočkáme šokujúceho záverečného rozuzlenia. I samotný slasher má podkapitoly; ak hádame vrahovu totožnosť, máme do činenia s whodunit slasherom.

Ak sa dej odohráva v letnom tábore, je to camp slasher. Mnohí si myslia, že prvým slasherom bol v roku 1978 Halloween. Režisér Carpenter v ňom stanovil pravidlá, ktorými sa žáner riadi dodnes. Avšak prvou lastovičkou boli Čierne Vianoce (1974), kde sa záhadný psychopat zameral na študentky.

Halloween

Tri roky po Halloweene sa objavila dvojka. Hoci dnes je notoricky známou informácia, že ústredný vrah Michael Myers je bratom hlavnej hrdinky Laurie (v podaní Jamie Lee Curtisovej, zhodou okolností dcéry Janet Leighovej z Psycha), s touto informáciou prišla až dvojka.

Na začiatku osemdesiatych rokov boli tieto zvraty v móde, viď Impérium vracia úder. Od štvorky sa z Halloweenu stáva telenovela so zvratmi á la 20. epizóda 14. série Dallasu. Myersom manipuluje druidská sekta a prenasleduje svoju vlastnú neter, s ktorou je telepaticky spojený.

Halloween ends (zdroj: Foto - Cinemart)

Z takéhoto marazmu nebolo kam pokračovať, a tak nasledujúca sedmička nadväzovala len na prvé dva diely, ostatné ignorovala. Vznikol jeden z najlepších dielov s podtitulom H20. Z tínedžerky Laurie sa stala alkoholička a Dušičky sú zas na spadnutie. Aktuálne v našich kinách vyvádza Halloween končí. Ten pre zmenu ignoruje H20.

Mory a piatky

Mnohí fanúšikovia však uprednostňujú Freddyho Kruegera: zjazveného maniaka v pruhovanom svetri s rukavicou s nožmi namiesto prstov. Prvý diel vznikol v roku 1984. Sága má sedem dielov, remake, seriál a crossover s Jasonom Voorheesom z Piatka 13. Kým pod notoricky známou Myersovou maskou sa počas desaťročí ukrývalo veľa hercov a bolo to jedno, keďže si ju temer nesnímali z tváre, predstaviteľ Freddyho bol (skoro) jeden: nezameniteľný Robert Englund.

Pedofila, na ktorého bol zákon krátky, zaživa upálili obyvatelia štvrte, v ktorej žil, no on následne začal ako prízrak vstupovať do snov detí. Výnimku predstavuje remake z roku 2010, kde legendárnu rolu prevzal Jackie Earle Haley. Sériu to zničilo; odvtedy sme sa Freddyho nedočkali.