Herec Daniel Fischer: Moje vysoké nasadenie ma dnes dobehlo

Divadlo robí od pätnástich, hrá naozaj dlho a rád, napriek tomu ho jeho vysoké nasadenie dobehlo tak, že mu milovaná práca prestala robiť radosť.

Aj preto DANIEL FISCHER ubral z hereckých aktivít a viac ho to ťahá k hudbe. Na prvom mieste pred všetkým je však dnes dcéra a partnerka Dominika Kavaschová.

Hoci v seriáli Nemocnica hrá lekára s neadekvátne ostrým humorom, v súkromí nie je veľmi zhovorčivý a pri rozhovoroch s novinármi vyslovene trpí. Na odpovediach to však nepoznať.

Aktuálne vás vidieť všade – vo filme, v seriáli, v reklame, v divadle. Keď sa vám pred vyše rokom narodila dcérka, vyjadrili ste sa, že ste odhodlaný nasadiť pomalší pracovný rytmus. Podarilo sa to?

Myslím si, že z veľkej časti áno, aj keď vaša poznámka o tom, že ma vidieť všade, navodzuje opak. Tento rok sa totižto stalo iba to, že sa objavili projekty, ktoré som už točil dávnejšie a ich samotný vznik či premiéru spomalila či oddialila korona alebo iné okolnosti. Zároveň prišli nové, ktoré už korona nespomalila.

Všetko sa to teraz tak akosi naraz premiéruje a vysiela. Preto je ma tak často vidieť.

Aké aktivity ste utlmili?

To, čo som utlmil, respektíve úplne nechal, je škola. Dokončím ročník, ktorý učím, ale nový už otvárať nebudem.

A aké aktivity naopak pribudli?

Toto leto sme s kapelou Orchester Jeana Valjeana dosť koncertovali. Až tento rok som po prvýkrát pocítil, že to niekoľkoročné snaženie na poli hudby sa stretáva s určitou odozvou a že ľudia začínajú kapelu OJV registrovať. Že to už nie je až taký neznámy pojem a najmä že to už nie je len taká hahahihi herecká kapela. Dúfam, že to tak ostane i naďalej.

Ako vyzerá váš bežný deň? Stíhate byť otcom? Kočíkovať, uspávať, prebaľovať, vychovávať?

Pohybujem sa medzi divadlom, natáčaním, občas nejaký ten dabing, škola. Niekedy je toho viac, niekedy menej. Čas strávený s dcérou ma baví, doma sa snažím byť podľa možností najviac, ako sa len dá a byť čo najviac nápomocný Dominike (herečke Dominike Kavaschovej, pozn. red.) vo výchove a v starostlivosti o malú.

Až teraz sa pomaly preklápame do obdobia Tato. Doteraz bolo hlavne obdobie Mama a dcérka mi aj tak veľa vecí nedovolila.

Čo nové ste v tejto novej roli o sebe zistili?

Že starnem a už naozaj nemám pätnásť. Mám pocit, že som i zjemnel. Zmenili sa mi jednoducho priority. Už sa nejdem za niektorými vecami tak potrhať ako kedysi, neprikladám im prehnanú dôležitosť. Na prvé miesto pred všetko sa dostali dcéra a partnerka.

A stíhate byť manželom? Milovať, rozprávať sa, spoločne plánovať a snívať? Ako sa to zmenilo, odkedy ste aj rodičia?

To je skôr otázka na Dominiku, ona by vám vedela lepšie povedať, ako zvládam partnerské povinnosti. Samozrejme, snažím sa byť dobrým partnerom, ale uvedomujem si, že rovnako ako dokážem byť pozorný, tak viem byť aj nevšímavý.

Do rozbehnutého vlaku seriálu Nemocnica ste naskočili neskôr. Čo nové ste tam priniesli?

Ťažko sa mi definuje čo presne, ale zrejme niekoho a niečo, čo samotných tvorcov a divákov baví. Veď ja som pôvodne prišiel iba na epizódnu postavu. Jeden, dva obrazy s Marekom Majeským, no a odrazu sa z toho stala plnohodnotná postava.

Oto je plastický chirurg, máte s tým odborom aj nejaké osobné skúsenosti? Počula som, že v niektorých zmluvách s HBO mali aj mužskí herci podmienku ísť na botox. Išli by ste kvôli úlohe na kozmetický zákrok?