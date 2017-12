Sharon Stone chce dablérku

20. júl 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - Tucty dievčat sa zúčastnili castingov, na ktorých si Sharon Stone vybrala dablérku pre posteľné scény. Informovala o tom nemecká stanica n24. Vhodnú adeptku potrebujú filmári pre druhú časť známeho filmu Základný inštinkt od režiséra Michaela Caton Jonesa, ktorý sa momentálne natáča v Londýne a do kín by mal prísť v roku 2006. Herečka nechce chúlostivé scény natáčať sama, lebo ako povedal jeden zo zainteresovaných, "má už 48 rokov" a v týchto častiach filmu by samozrejme bolo vidieť "jej telo". To však odporuje jednej z posledných správ, podľa ktorej sa Sharon chce opäť nechať vyfotiť nahá pre pánsky magazín Playboy. Zatiaľ nie je známe miesto, kde sa Sharon postaví pred fotoaparát, ale údajne to bude v exotickej oblasti. Hollywoodska star sa pre Playboy vyzliekla po prvýkrát pred 15 rokmi z finančných dôvodov, teraz bude pózovať z dôvodov doteraz neznámych.