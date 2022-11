Knižné novinky november 2022

Joyce Carol Oates, Thomas Hardy, Bernard Minier a ďalší.

Sme tesne pred tohtoročným finále, vydavatelia sú v cieľovej rovinke, vianočný stromček je už na dohľad a v tieto dva mesiace sa rozhoduje, aké knižky dostanú výsadu byť rozbaľované a prinášať radosť knihomoľom predovšetkým. Ponuka je veľmi široká – Joyce Carol Oates, Thomas Hardy, Bernard Minier, Michael Christie, Vincent Kliesch, Viliam Klimáček, Jana Pronská, príbeh Craiga Ramsayho či predloha známeho filmu Sila psa...

IKAR

Karsten Dusse: Moje vražedné vnútorné dieťa

Druhý diel mafiánskeho krimi je ešte sústredenejší na vraždu než predtým. Björn Diemel si polepšil a za všetko vďačí kurzu sústredenosti. Niekdajší „diablov“ advokát má konečne viac času na dcéru a aj jeho hádky s manželkou prebiehajú akosi láskavejšie. Nečudo, keď sa človek stane vodcom nie jedného, ale hneď dvoch mafiánskych klanov, predpokladá sa, že má istý nadhľad. Björn však stále nie je spokojný.

Samuel Bjork: Vlk

Neďaleko švédskeho mesta Uddevalla objavia mŕtvoly dvoch jedenásťročných chlapcov. Medzi telami leží biely zajac. Prípad sa nikdy nevyriešil. O osem rokov sa blízko Osla nájdu ďalšie dve telá chlapcov zavraždených rovnakým spôsobom. Tentoraz medzi nimi leží líška.

Holger Munch, nový šéf oddelenia vrážd, potrebuje pomoc s vyriešením prípadu. Mladá študentka policajnej akadémie Mia Krügerová si hneď všimne to, čo skúseným vyšetrovateľom vôbec nenapadlo.

Joyce Carol Oates: Blondínka

Román Blondínka je beletrizovaným životopisom Normy Jeane Bakerovej, herečky, ktorú svet pozná ako Marilyn Monroe – filmový idol päťdesiatych rokov minulého storočia. Joyce Carol Oatesová v ňom odkrýva príbeh odstrkovaného dieťaťa, nádhernej mladej ženy a neskôr celebrity, z ktorej si chcel každý uchmatnúť svoj kúsok. Román nemá byť verným životopisom, vystihuje skôr atmosféru doby a psychologické motívy za konaním kontroverznej herečky než faktografické detaily, preto aj mnohé zo škandalóznych historiek ukazujú Marilyn v inom svetle.

Thomas Hardy: Ďaleko od hlučného davu

Príbeh emancipovanej ženy vo viktoriánskych časoch. Krásna Batšeba Everdenová je sebavedomá a slobodne zmýšľajúca mladá dáma a také ženy to vo viktoriánskom Anglicku nemajú ľahké. Manželstvo je to posledné, po čom túži, lenže skostnatená spoločnosť a konvencie ju sústavne tlačia do zväzku. Román Ďaleko od hlučného davu je nezabudnuteľným portrétom vidieckeho života, ktorý upadá vplyvom nemilosrdnej industrializácie, príbehom modernej ženy uväznenej v spoločenských tradíciách, a zároveň jedným z najvzácnejších klenotov anglickej literatúry.

Tomáš Kyselica a Peter Jánošík: Craig Ramsay – Šťastný chlapec

Craig Ramsay sa vďaka tvrdej práci cez juniorské súťaže presadil až do NHL, kde 14 sezón odohral za jediný klub – Buffalo Sabres. Patril k najslušnejším a najlepšie brániacim útočníkom v celej súťaži. V 1070 dueloch NHL nazbieral skvelých 672 bodov. Jeho bohatý životopis, či už hráčsky alebo trénerský, zdobí spojenie s desiatimi klubmi NHL a jediným reprezentačným tímom na medzinárodnej úrovni – so slovenskou reprezentáciou.

SLOVART

Michael Christie: Greenwoodovci

Jake Greenwoodová pracuje ako sprievodkyňa v jednom z posledných pralesov na svete v Britskej Kolumbii v Kanade. Jedného dňa si na dvoch jedlách všimne hrdzavé ihličie a po rozbore odobratých vzoriek zistí, že stromy napadlo neznáme hubové ochorenie. V rovnakom čase sa jej do rúk dostane denník, ktorý údajne patril jej prastarej mame, a vďaka nemu sa Jake konečne dozvie strhujúci príbeh svojej rodiny, ktorý sa začal v roku 1908 zrážkou vlakov neďaleko mestečka Estevan. (Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.)

Helene Flood: Milenec

Rikke a Jørgen bývajú v rovnakom bytovom dome a mali spolu pomer. Jedného dňa však Jørgena niekto brutálne zavraždí. Polícia vypočúva Rikke spolu s manželom a Rikke počas výsluchu románik zatají. Ako by tým ľuďom vysvetlila svoje zložité pocity, no najmä to, že sa jej vlastne po Jørgenovej smrti uľavilo? Čo by jej policajti povedali, keby vedeli, že ráno vošla do Jørgenovho bytu, ktorý si otvorila náhradným kľúčom?

Ján Štrasser: Tvár v zrkadle

Tentoraz si spisovateľ Ján Štrasser zvolil pre svoju knihu rozhovorov netypického respondenta – seba. Ako už samotný názov napovedá, ide o dialogickú knihu spomienok na detstvo, na dospievanie, na časy štúdia, na zamestnania, ktorými prechádzal, na ľudí, ktorých v živote stretol.. Je známy ako básnik, prekladateľ i publicista, no azda najväčšiu popularitu získal ako textár piesní populárnej hudby a najmä muzikálov. (Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.)