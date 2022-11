Novinky na Netflixe: Piata séria The Crown o britskej kráľovskej rodine prinesie aj smrť Diany

Pozrite si prehľad noviniek.

Elizabeth Debicki ako princezná Diana v seriáli The Crown. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

STREDA (9. 11. 2022)

Zootopia+

Disney+ uvedie animovaný seriál Zootopia+ o zvieracej metropole.

Save Our Squad with David Beckham

Disney+ uvedie futbalový seriál Save Our Squad with David Beckham. Svetoznámy futbalista sa pridá k východolondýnskemu futbalovému klubu Westward Boys, k tímu, ktorý hrá v lige Echo Premier League, kde sa to pre neho ako chlapca celé začalo.

Westward Boys sa počas celej sezóny nepodarilo vyhrať ani jeden zápas a hrozí im vypadnutie z ligy. David má pred sebou náročnú úlohu zachrániť mužstvo.

The Crown