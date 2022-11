Mila Fürstová navrhla Žbirkov pomník: Keď som sa z pozície smrti dívala na život, bol to boží dar

Jej kresbu chceli na obale Coldplay a jej grafiku si vybrala aj Kráľovná.

Pobláznila dospievajúce anglické princezné, keď ich zaúčala do tajomných procesov svojej obľúbenej techniky. Jej grafiku si vybrala kráľovná Alžbeta a jej dielo chcela mať na obale svojho albumu skupina Coldplay.

To všetko sa stalo napriek tomu, že česká výtvarníčka MILA FÜRSTOVÁ sa ani po rokoch života v Londýne nenaučila celkom jazyk diplomacie, ktorý Briti tak neodolateľne, ale nenapodobiteľne ovládajú.

Spolieha sa totiž na iný jazyk, a ten ju nikdy nesklamal. Je to jazyk intuície, citov a spoločného ľudského údelu, vďaka ktorému si dvaja ľudia rozumejú skôr, ako sa vôbec stretnú.

Vďaka nemu manažér skupiny Coldplay vedel, že ju musí zoznámiť s Chrisom Martinom. A vďaka nemu vznikol aj náhrobný kameň, ktorý Mekymu Žbirkovi odhalili na Olšanskom cintoríne v Prahe len pred niekoľkými dňami, ale ona mu ho ukázala už oveľa skôr.

Tvorili ste už niekedy pre niekoho pomník? Ako sa na niečom takom pracuje?

Nikdy som na niečom takom nepracovala a dosť ma to zaskočilo. Zároveň to bola pre mňa obrovská pocta, pretože Mekyho Žbirku som mala rada a bol to dôležitý človek v mojom živote.

Správa o jeho smrti na mnohých zapôsobila ako šok. Vy ste si už zvykli, že nežije?

Asi ako väčšina z nás, ani ja som jeho smrti nemohla uveriť. Len dva mesiace pred tým, ako zomrel, som bola na jeho koncerte v Hradci Králové, kde bývajú moji rodičia. Pri jeho hlase som mala vždy pocit, že počujem niečo božské. Ako keby bol Orfeus, sila, ktorá má v sebe veľa života. Ťažko som si vedela predstaviť, že niekto taký nie je nesmrteľný.

To isté platilo aj pre jeho humor. Vždy som si bola istá, že keď ho stretnem, povie niečo vtipné. Už dopredu mi trhalo kútikmi. Keď prišiel deň jeho pohrebu, moje deti dostali covid, takže som nemohla pricestovať. O to ťažšie bolo prijať definitívu jeho smrti.

Mila Fürstová pred grafikou Other Skies, ktorá ju priviedla ku Coldplay. (zdroj: Mila Fürstová)

Na Olšanskom cintoríne pribudla sekcia novodobých zbohatlíkov, mafiánov, ich pomníky sú riadne gýčové. Ako sa dá vôbec urobiť pekný, vkusný náhrobok? Ako sa dá smrť spojiť s krásou?

Prípad Mekyho pomníka je, dá sa povedať, opačný.