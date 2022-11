Ivana Kuxová a Peter Brajerčík: Na divadlo máme úplne rozdielny vkus

Ďalší z rozhovorov v seriáli Divadelné rodiny.

Spoznali sa v divadle a na javisku sa do seba aj zamilovali. Členka Činohry SND IVANA KUXOVÁ a herec na voľnej nohe PETER BRAJERČÍK spolu vychovávajú dvoch synov.

Momentálne v Slovenskom národnom divadle obaja pripravili nové hry – Čistý dom a Macbeth, ktoré majú premiéru začiatkom novembra.

V rozhovore pre SME NÁRODNÉ hovoria o tom, v čom je najväčšia výzva skĺbiť rodinný život s povolaním herca, v čom spočíva výhoda či nevýhoda byť hercom na voľnej nohe, ale aj o tom, kedy sa na javisku cítia dobre.

Koľko rokov ste vlastne spolu?

I: Desať.

P: Tu je to napísané, dnes som si to všimol. Desať rokov.

Asi záleží, aj odkedy to rátate. Lebo niekto počíta len manželské roky, niekto, odkedy spolu začali randiť.

I: Manželia budeme o chvíľu už sedem rokov, takže tých desať rátame od začiatku.

P: Áno, 1. decembra pred desiatimi rokmi bola v Slovenskom národnom divadle premiéra inscenácie Aj kone sa strieľajú…

I: … A tam sme sa dali dokopy. Hrali sme pár, tak sme sa do toho trochu vžili.

Herci majú v tomto také špeciálne povolanie, lebo je asi ľahšie sa do seba zamilovať, keď hráte pár.

I: Je pravda, že ak pracujete niekde v kancelárii, tak so žiadnym kolegom nemáte tak fyzicky blízko a neriešite s ním také intímne veci ako my na javisku v divadle. Alebo napríklad aj taká tanečná šou Let´s Dance – je asi prirodzené, že dvaja ľudia, ktorí spolu trávia celé hodiny, prejdú všetkými možnými krízami a fázami, majú na sebe pot jeden druhého, tak si vytvoria nejaké puto a možno aj preskočí iskra a vznikne medzi nimi istá chémia. Je to prirodzené. A asi práve z povahy tej našej práce sa to stáva naozaj častejšie v našom povolaní ako napríklad niekde na pošte.

Ako teda vyzeralo vaše prvé rande?

P: Asi sme ani nemali také klasické rande. Akosi prirodzene náš vzťah vyšiel z toho, že sme boli v divadle dobrý kolektív a často sme aj po skúškach chodili spolu von.

I: V rámci skúšobného procesu sme chodili tancovať do tanečnej školy k Peťovi Modrovskému. A často sme tam po skúške žúrovali.

P: Ja som teda dosť zle tancoval, ale trochu som sa to pri Ivane naučil.

I: A potom sme spolu v SND skúšali ďalšiu hru Rechnitz, kde sme mali spolu veľmi odvážne scény. A tak sa to nejako celé zomlelo.

Ivana Kuxová a Peter Brajerčík v inscenácii Rechnitz - Anjel skazy (zdroj: Andrej Balco)

Je to pre vás výhoda alebo nevýhoda, že máte rovnaké povolanie a stretávate sa aj na javisku?

I: Ako kedy a ako v čom. V rámci toho, že máme spolu dve deti, je to dosť nevýhoda, lebo je čisté šialenstvo to zorganizovať. Veľakrát sa nám stane, že máme obaja naraz predstavenia a obaja sme večer v divadle a vtedy je to náročné.

Ale na druhej strane je to aj výhoda, lebo sa vieme o mnohých veciach porozprávať a rozumieme si v prípadoch, ktoré vyplývajú práve zo špecifík tejto práce. Napríklad, že keď má ten druhý generálkový týždeň, tak ho nebudem otravovať s tým, že či by si fakt nemohol po sebe ustlať posteľ… A veľakrát si vieme aj poradiť a naučiť sa niečo jeden od druhého.

P: Pre ľudí, ktorí nerobia divadlo, je niekedy ťažko pochopiteľné a predstaviteľné, čo táto profesia prináša. Je to práca v čase, keď všetci ostatní už majú voľno – popoludnia a večery v soboty, nedele, v piatky, sviatky, víkendy, Vianoce… a to ťažko niekedy vysvetliť ľuďom z inej brandže, že je to pre nás normálne.

Iva hrá cez Vianoce štyri predstavenia – od 26. až do 31. decembra. Ja pôjdem s deťmi na sviatky preč a ona tu bude sama. A to sa vlastne týka celej rodiny. Máme kolegov, ktorí majú manželov, manželky z inej brandže a často sa stáva, že svokrovci nevedia pochopiť, ako je možné, že nepríde na oslavu, že si nemôže vtedy vybaviť voľno… ako je možné, že najskôr mohla prísť na víkend a teraz už nie, lebo je zmena v divadle.

I: Ale na druhej strane máme výhodu letných prázdnin. Pracujúci rodičia vtedy často riešia, kam majú dať dieťa, do akého tábora a čo ako zorganizovať. My, pokiaľ nezoberieme inú prácu, máme dva mesiace voľno. To je taký náš rodinný čas.

Teraz máte obaja veľmi náročné obdobie, lebo v SND skúšate nové hry – Ivana Čistý dom a Peter zase nového Macbetha, ktoré majú premiéru týždeň po sebe. Ako riešite domácu logistiku, dá sa to?