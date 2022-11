Inscenácia Čistý dom prináša skvelé herecké výkony.

Hodnotenie 7 / 10 Keď sa týždeň nezasmejete, zhnijú vám vnútornosti Zhrnutie: Režisérka Weisel Lelková urobila všetko preto, aby inscenácia fungovala. Napokon jej však chýba to najdôležitejšie. Pointa.

„Vďaka dokonalému vtipu zabudnete na svoj život. Vďaka dokonalému vtipu si na svoj život spomeniete. Dokonalý vtip je niečo medzi anjelom a prdom,“ premýšľa nahlas upratovačka Jarka a snaží sa presne takýto vtip vymyslieť.

Nemala by to robiť. Namiesto vymýšľania vtipov by mala upratovať dom ženy, ktorá ju zamestnáva. Lenže Jarka upratovanie neznáša. Vždy keď utiera prach a ukladá veci do poličiek, cíti sa nešťastná. A keď je nešťastná, nemôže vymyslieť dokonalý vtip.

Domáca, ktorá pri upratovaní upadá do depresie, je len jednou z množstva bizarností, ktoré prináša inscenácia Čistý dom v Slovenskom národnom divadle.

Dobrá káva je v Brazílii aj v Poprade

Okrem upratovačky, ktorá nenávidí upratovanie, je tu muž, ktorý opustí svoju perfektnú manželku, pretože sa náhle zamiloval do ženy v terminálnom štádiu rakoviny. Ďalej je tu žena v strednom veku, ktorá chodí potajme upratovať cudzí dom, lebo len tak dokáže prehlušiť vlastnú samotu a dievča trúchliace za matkou, ktorá zomrela od smiechu.

Všetko by to vlastne mali byť smutné veci. Rakovina, nevera, samota. Lenže stačí trochu zmeniť perspektívu a aj tie najvážnejšie veci sa premenia na niečo, z čoho si môžete vystreliť. „Keď chceš povedať dobrý vtip, musíš veriť, že tvoje problémy sú veľmi malé a svet veľmi veľký,“ vraví Jarka.