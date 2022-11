S ňou nás bavil svet. Poledňáková to vedela s deťmi aj dospelými

Režisérka rodinných filmov zomrela vo veku 81 rokov, ktoré boli jej najlepšie filmy?

Trojica tatkov na zimných horách pripravuje program pre svoje deti a popri tom sa chlapi, každý inak (ne)schopný, zastrájajú vyraziť si v noci za dievčatami. Pozerávalo sa to ešte za socializmu a pozerá sa to aj dnes. Pre ľudí je to česká komédia storočia. S tebou mě baví svět. Jej režisérka Marie Poledňáková zomrela v utorok vo veku 81 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte pred menovanou komédiou nakrútila dve ďalšie, ktoré sa stali pamätnými. Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. O malom Vaškovi, ktorý hľadá pre seba otca, a keď ho konečne nájde, je z toho množstvo patálií.